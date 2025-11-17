Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

Ao Minuto

20:01
Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce - Big Brother
01:59

Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce

19:58
Ciúmes? Marisa condena atitude de Pedro perante Liliana: «Queres que ande atrás de ti» - Big Brother
01:50

Ciúmes? Marisa condena atitude de Pedro perante Liliana: «Queres que ande atrás de ti»

19:42
Última Hora: Nuno Eiró interrompe emissão para acompanhar discussão grave de Pedro e Marisa - Big Brother
02:33

Última Hora: Nuno Eiró interrompe emissão para acompanhar discussão grave de Pedro e Marisa

19:40
Liliana fica lavada em lágrimas e recebe apoio de Fábio: «Até pode estar o país todo contra ti» - Big Brother
00:57

Liliana fica lavada em lágrimas e recebe apoio de Fábio: «Até pode estar o país todo contra ti»

19:33
Vai 'para cima' de todos os homens que se meterem com Liliana? Dylan acusa Fábio - Big Brother
03:38

Vai 'para cima' de todos os homens que se meterem com Liliana? Dylan acusa Fábio

19:19
Pela primeira vez, mãe de Inês pronuncia-se sobre relação da filha com Dylan - Big Brother
01:05

Pela primeira vez, mãe de Inês pronuncia-se sobre relação da filha com Dylan

18:50
Sandro acredita que não há futuro entre Liliana e Fábio: «O Zé está à espera...» - Big Brother
01:31

Sandro acredita que não há futuro entre Liliana e Fábio: «O Zé está à espera...»

18:48
A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana - Big Brother
04:33

A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana

18:40
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só - Big Brother
01:03

Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só

18:32
Fábio deixa mensagem à família de Liliana após carta: «Acho que...» - Big Brother
04:19

Fábio deixa mensagem à família de Liliana após carta: «Acho que...»

18:26
Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia - Big Brother
04:02

Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia

18:25
Marisa provoca Pedro durante noite de cinema: «Sempre que penso nas nossas sessões de amor fico maluca» - Big Brother
03:17

Marisa provoca Pedro durante noite de cinema: «Sempre que penso nas nossas sessões de amor fico maluca»

18:18
Sandro faz revelações inéditas sobre casal: «O combinado foi...» - Big Brother
05:49

Sandro faz revelações inéditas sobre casal: «O combinado foi...»

18:14
Bruna recorda Zé e ataca Liliana: «Não quiseste saber da tua relação anterior» - Big Brother
02:35

Bruna recorda Zé e ataca Liliana: «Não quiseste saber da tua relação anterior»

17:36
Marisa Susana faz pedido a Liliana e Fábio: «Não comecem já aos beijos à minha frente» - Big Brother
01:08

Marisa Susana faz pedido a Liliana e Fábio: «Não comecem já aos beijos à minha frente»

17:19
Viral! Este é o novo look de Fábio Pereira - Big Brother
01:15

Viral! Este é o novo look de Fábio Pereira

17:17
Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim - Big Brother

Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

16:08
Pedro aconselha Liliana e Fábio em momento de tensão: «Podias-me ouvir uma vez na vida» - Big Brother
12:52

Pedro aconselha Liliana e Fábio em momento de tensão: «Podias-me ouvir uma vez na vida»

15:20
Pedro e Marisa conversam sobre a família até Leandro aparecer de repente no quarto - Big Brother
05:40

Pedro e Marisa conversam sobre a família até Leandro aparecer de repente no quarto

15:12
Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto - Big Brother
01:41

Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto

14:58
Leandro diz saber os segredos da casa: «Estão todos certos, até as frases» - Big Brother
02:27

Leandro diz saber os segredos da casa: «Estão todos certos, até as frases»

14:29
Pedro e Marisa em conversas ‘picantes’: «É como me deixas todos os dias (…) Começa a apertar» - Big Brother
03:21

Pedro e Marisa em conversas 'picantes': «É como me deixas todos os dias (…) Começa a apertar»

13:56
Liliana não cala indignação e Fábio avisa-a: «Estiveste mal nesse aspeto» - Big Brother
06:01

Liliana não cala indignação e Fábio avisa-a: «Estiveste mal nesse aspeto»

13:48
Dylan perto do limite? «Já não consigo suportá-los, nem vê-los à frente» - Big Brother
01:20

Dylan perto do limite? «Já não consigo suportá-los, nem vê-los à frente»

13:38
Liliana arrasa Dylan: «O jogo que ele faz aqui é fachada, é manipulação» - Big Brother
05:29

Liliana arrasa Dylan: «O jogo que ele faz aqui é fachada, é manipulação»

Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

  • Secret Story
  • Há 2h e 1min
Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam - Big Brother

Há um novo detalhe que vem validar ainda mais a história da separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório.

Não se fala noutra coisa: Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados devido a uma alegada traição da parte dele e ainda que nenhum dos dois tenha confirmado oficialmente esta história, há detalhes que vão revelando cada vez mais a verdade. 

 

Recentemente, novas imagens de Liliana Filipa causaram furor na Internet, com os fãs a reparar num detalhe muito importante e que até então tinha passado despercebido: a influencer já não usa o anel de noivado que Daniel lhe Gregório lhe ofereceu quando a pediu em casamento. 

Esse pormenor é visível não só em fotografias partilhadas por Liliana nos stories do Instagram, como também em vídeos- da influencer, nomeadamente um em que surge com a filha, Ariel. 

Alegada separação  'cai como bomba'

A notícia caiu como uma bomba nas redações. Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte próxima relatou que a influencer está muito abalada, após a suposta separação.

É que um canal de televisão revelou imagens chocantes, de uma alegada traição de Daniel Gregório. O referido vídeo terá sido captado no Algarve recentemente e, alegadamente, mostra o ex-concorrente muito próximo de outra mulher.

Recorde-se que Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos. Os dois ex-concorrentes estavam juntos já há 11 anos. Têm dois filhos em comum e estavam, também, a construir o lar dos sonhos.

Até ao momento, tanto Liliana Filipa como Daniel Gregório permanecem em silêncio e ainda não negaram as notícias.  Contudo, Daniel Gregório terá garantido a um comentador social que ele e a mulher do vídeo estão apenas a falar ao ouvido um do outro.

Recados enigmáticos

Depois dos rumores, Liliana Filipa quebrou o silêncio ao fazer um post de Instagram com um update nas obras da sua casa de sonho, uma moradia de luxo que está a construir com Daniel Gregório. 

Liliana Filipa publicou imagens da obra, assim como de alguns materiais que está a usar na decoração: «Apaixonada pelo processo de construir e decorar a minha casa de sonhos». Para além disso, deixou também recados em pacotes de açúcar.

 

 «A vida é 10% o que acontece e 90% como reages» e «Há ladrões que ficam impunes, mas que roubam o que há de mais precioso: o tempo», lê-se nos pacotes de açúcar partilhados por Liliana Filipa. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens partilhadas por Liliana Filipa. 

 

Identidade revelada

 Mas afinal, quem é a mulher por trás desta alegada traição? A taróloga Maya, comentadora do programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, revelou a identidade desta mulher mistério e contou detalhes sobre a mesma que até à data ainda não tinham sido conhecidos. 

«O Daniel (Gregório) foi assistir ao MotoGP com o irmão e, depois, à noite, encontrou esta senhora, esta mulher portuguesa. Eu insisto em dizer que é portuguesa porque no 'Manhã CM' disseram que era estrangeira e não é. Ela chama-se Raquel, não vou dizer o apelido, o vídeo chegou até ao Correio da Manhã e a bomba rebentou», disse. 

Liliana quebra o silêncio

Liliana Filipa quebrou o silêncio sobre a polémica em que tem estado envolvida, depois de terem sido divulgadas imagens de Daniel Gregório aos beijos com outra mulher, numa discoteca.  A ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para garantir que, tanto ela, como Daniel, estão a tomar «decisões difíceis».

«Estes últimos dias têm sido intensos e precisei de algum tempo para conseguir digerir tudo. Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens de carinho e empatia que tenho recebido. Fizeram mais diferença do que imaginam», começou por escrever Liliana Filipa, num story partilhado esta quinta-feira, 13 de novembro, no Instagram.

E prosseguiu: «Depois de todas as notícias, compreendo naturalmente a curiosidade, mas este é um assunto profundamente delicado, que estou a tratar com a calma, respeito e a maturidade que tantos anos de história merecem. Foram dias de muitas emoções e de decisões difíceis. Decisões que, por mais duras que sejam, já foram tomadas, com clareza e consciência».

A influencer explicou que está «focada em garantir estabilidade naquilo que realmente importa neste momento»:  Aquilo que mais preciso é de alguma paz, compreensão e privacidade para gerir esta nova fase da minha vida. A minha maior preocupação e prioridade neste momento é proteger o bem-estar dos meus filhos».

«Obrigada por estarem aqui. A vossa presença e carinho têm sido um abraço enorme», findou.

Divulgadas imagens do dia da alegada traição

 

 

 

Temas: Liliana Filipa Daniel Gregório

