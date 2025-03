O vídeo mais romântico que vai ver hoje. As imagens mais recentes e mais emocionantes do pedido de casamento de Daniel Gregório a Liliana Filipa

Pedido de sonho! Liliana Filipa e Daniel Gregório estão noivos e partilharam o vídeo emocionante do momento especial.

Cenário de filme! O pedido aconteceu a bordo de um barco, no Brasil, e deixou Liliana sem palavras.

«Contra tudo e todos»: A influenciadora refletiu sobre os desafios do casal e declarou-se ao homem da sua vida com um video emocionante.

Liliana Filipa e Daniel Gregório deram um passo marcante na relação e estão oficialmente noivos! O casal, que se conheceu na Casa dos Segredos, anunciou a novidade no passado domingo, 9 de março, mas só agora revelaram imagens inéditas e emocionantes do pedido.

O momento aconteceu num cenário paradisíaco, a bordo de um barco no Brasil. No vídeo partilhado, Daniel Gregório surge ajoelhado a pedir Liliana Filipa em casamento, enquanto a influenciadora reage com emoção.

«Noivossss! Depois de 10 anos, 2 filhos e tantos fatores que, ao longo do tempo, não nos permitiram focar apenas no nosso romance, contra todas as probabilidades, eis que fui surpreendida na cidade maravilhosa », declarou Liliana.

A empresária e criadora de conteúdos digitais aproveitou para refletir sobre a jornada do casal e a força do amor que os une: «Se depois de tanta provação, obstáculos e anos de noites sem dormir isto não é amor, então, realmente, não sei o que é. Hoje sabemos exatamente onde e com quem queremos estar. O momento ideal para dizer o SIMM ao meu parceiro de aventuras e homem da minha vida », declarou.

O pedido de casamento está a emocionar os seguidores do casal, que encheram a publicação de mensagens de carinho e felicitações.