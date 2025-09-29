Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Ao Minuto

17:53
Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna
01:15

Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna

17:51
Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

17:41
Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é»
01:24

Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é»

17:39
Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali»
04:15

Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali»

17:34
Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?»
03:15

Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?»

17:31
Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença»
09:11

Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença»

17:31
Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado»
02:55

Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado»

17:00
Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro»
06:51

Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro»

16:50
«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio
02:32

«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio

16:44
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

16:35
Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti»
07:04

Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti»

16:28
Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

16:28
«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana
02:56

«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana

16:12
«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão
01:50

«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão

16:06
Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé
01:55

Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé

15:59
Novas pistas levantam suspeitas na casa
06:31

Novas pistas levantam suspeitas na casa

15:58
Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê
02:08

Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê

15:57
Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro»
05:12

Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro»

15:56
Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida
03:15

Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida

15:55
Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma»
01:53

Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma»

15:53
Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...»
01:52

Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...»

15:52
Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir
06:44

Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir

15:39
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas
04:36

Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas

15:39
Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão
04:36

Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão

15:38
Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas».
04:36

Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas».

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório
  • Secret Story
  • Há 3h e 18min

  • Secret Story
  • Há 3h e 18min
Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório - Big Brother

Liliana Filipa e Daniel Gregório estão juntos há vários anos e agora partilharam uma fotografia do início da relação. Os dois estão irreconhecíveis.

Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-se em 2014, quando entraram no Secret Story - Casa dos Segredos 5, e foi lá que se apaixonaram. A relação dura até aos dias que correm, têm dois filhos e estão noivos. Recentemente, a influencer partilhou, nas redes sociais, um tesourinho em que os dois surgem irreconhecíveis, no início da relação.

No registo fotográfico, tirado pouco tempo depois de Liliana e Daniel deixarem a casa mais vigiada do país, o casalinho surge apaixonado, cúmplice, e com os aninhos a menos. «Fotos com mais de dez anos! Os nossos filhos estão sempre a ver os álbuns», escreveu, na legenda da publicação que fez nos stories.

Veja tudo aqui:

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

Liliana Filipa, ex-concorrente do Secret Story, está a desfrutar de uns dias de descanso em Sesimbra ao lado do noivo, Daniel Gregório, e dos filhos Ariel e Santi.

Com uma sensação térmica a rondar os 30°C, Liliana tem aproveitado o clima quente para posar em biquíni na piscina de um hotel da região, arrancando elogios dos seguidores. A influenciadora Liliana Filipa tem partilhado momentos especiais nas redes sociais, dividindo-se entre fotos ternurentas em família e imagens ousadas que evidenciam a sua excelente forma física. Veja aqui o vídeo que está a dar que falar:

Além das fotos sensuais, a empresária também partilhou registos de momentos de diversão com os filhos, mostrando-se completamente entregue ao papel de mãe. O noivo, Daniel Gregório, também tem surgido ao seu lado, reforçando a união da família.

Conhecida pelo seu estilo e carisma, Liliana Filipa continua a cativar os fãs, provando que consegue equilibrar a vida familiar e o sucesso nas redes sociais. Percorra esta galeria com as melhores fotografias das férias do casal recém-noivo.

 

Tudo sobre o noivado...

Daniel Gregório e Liliana Filipa pararam o país recentemente, ao partilharem nas redes sociais um momento único e há muito esperado: um pedido de casamento de sonho, numas férias no Brasil!

No dia 20 de março de 2025, os dois ex-concorrentes da Casa dos Segredos estiveram no Dois às 10, para contar tudo a Cristina Ferreira.

Daniel Gregório revelou alguns detalhes do planeamento do pedido de casamento. «Fui para lá a pensar se era capaz» confessou o empresário, que sentiu algumas dificuldades em escolher o anel de noivado e em planear como ia ser o momento. Passou duas semanas a visitar ourivesarias e a ver todo o tipo de opções: «Já estava perdido (...) As amigas tiveram que ajudar (...) Não foi fácil».

Daniel contou com a ajuda das amigas de Liliana para organizar tudo, até ao mais pequeno pormenor.

Veja o momento no Dois às 10 e saiba como foi todo o processo:

Liliana acabou por abrir o coração sobre o pedido de casamento e contou tudo o que sentiu no momento, revelando alguns detalhes do estado em que estava a relação: «Naquele momento senti-me a Liliana namorada. Já não me sentia assim há anos (...) Voltei a sentir-me namorada (...) tivemos fases muito más. Foi um desafio gigante para nós continuarmos juntos».

A empresária e influencer explicou que com a maternidade, o casal acabou por não se focar tanto na relação, dirigindo toda a atenção para os filhos. Quando passavam tempo juntos, era como mais e não como namorados. Agora, com o noivado, abriram um novo capítulo na relação de ambos que os faz sentir mais casal e não só pais. Confessou que já nem conversavam a sós, pois têm sempre os filhos presentes.

Veja toda a conversa aqui:

Bebés reality: Estes são os casais de ex-concorrentes que tiveram filhos juntos. E vão surpreender

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

Daniel Gregório revela detalhes do pedido de casamento a Liliana Filipa: «Já estava perdido»

Liliana Filipa abre o coração sobre o pedido de casamento: «Voltei a sentir-me namorada (...) tivemos fases muito más»

Invejável! Liliana Filipa partilha detalhes de uma experiência inesquecível e cheia de glamour
Viral

Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

Hoje às 13:03
Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama

Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama

Hoje às 09:48
Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação

Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação

Hoje às 00:58
Marisa Susana surpreende: Missão com gelo aqueceu a casa e deixou todos em choque

Marisa Susana surpreende: Missão com gelo aqueceu a casa e deixou todos em choque

Ontem às 23:07
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

Ontem às 23:00
Explosivo! Liliana desaba em lágrimas ao ver o noivo na casa

Explosivo! Liliana desaba em lágrimas ao ver o noivo na casa

Ontem às 22:05
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Hoje às 00:03
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Há 1h e 42min
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas
04:36

Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas

Há 2h e 47min
Notícias

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo

Há 35 min
Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Há 1h e 11min
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Há 1h e 42min
Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama

Há 1h e 58min
Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Há 3h e 18min
EXCLUSIVOS

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Hoje às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

Ontem às 23:53
As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story
04:04

As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story

Ontem às 22:56
«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro
02:29

«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro

Ontem às 21:49
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
FORA DA CASA

Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro

Há 1h e 11min
Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Há 3h e 18min
Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Ontem às 19:29
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
TVI Reality

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Hoje às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Surpresa! Catarina Miranda anuncia nova aventura ao lado de Cristina Ferreira

Surpresa! Catarina Miranda anuncia nova aventura ao lado de Cristina Ferreira

Há 17 min
Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Hoje às 09:14
Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Hoje às 08:11
Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Ontem às 16:40
Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Ontem às 12:15
