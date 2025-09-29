Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

O pedido de casamento de Liliana Filipa num sítio paradisíaco! Veja as fotografias do momento

Ainda se lembra de como começou o namoro de Liliana Filipa e Daniel Gregório? Uma história de amor com mais de 10 anos contada em imagens

Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-se em 2014, quando entraram no Secret Story - Casa dos Segredos 5, e foi lá que se apaixonaram. A relação dura até aos dias que correm, têm dois filhos e estão noivos. Recentemente, a influencer partilhou, nas redes sociais, um tesourinho em que os dois surgem irreconhecíveis, no início da relação.

No registo fotográfico, tirado pouco tempo depois de Liliana e Daniel deixarem a casa mais vigiada do país, o casalinho surge apaixonado, cúmplice, e com os aninhos a menos. «Fotos com mais de dez anos! Os nossos filhos estão sempre a ver os álbuns», escreveu, na legenda da publicação que fez nos stories.

Veja tudo aqui:

Liliana Filipa, ex-concorrente do Secret Story, está a desfrutar de uns dias de descanso em Sesimbra ao lado do noivo, Daniel Gregório, e dos filhos Ariel e Santi.

Com uma sensação térmica a rondar os 30°C, Liliana tem aproveitado o clima quente para posar em biquíni na piscina de um hotel da região, arrancando elogios dos seguidores. A influenciadora Liliana Filipa tem partilhado momentos especiais nas redes sociais, dividindo-se entre fotos ternurentas em família e imagens ousadas que evidenciam a sua excelente forma física. Veja aqui o vídeo que está a dar que falar:

Além das fotos sensuais, a empresária também partilhou registos de momentos de diversão com os filhos, mostrando-se completamente entregue ao papel de mãe. O noivo, Daniel Gregório, também tem surgido ao seu lado, reforçando a união da família.

Conhecida pelo seu estilo e carisma, Liliana Filipa continua a cativar os fãs, provando que consegue equilibrar a vida familiar e o sucesso nas redes sociais. Percorra esta galeria com as melhores fotografias das férias do casal recém-noivo.

Tudo sobre o noivado...

Daniel Gregório e Liliana Filipa pararam o país recentemente, ao partilharem nas redes sociais um momento único e há muito esperado: um pedido de casamento de sonho, numas férias no Brasil!

No dia 20 de março de 2025, os dois ex-concorrentes da Casa dos Segredos estiveram no Dois às 10, para contar tudo a Cristina Ferreira.

Daniel Gregório revelou alguns detalhes do planeamento do pedido de casamento. «Fui para lá a pensar se era capaz» confessou o empresário, que sentiu algumas dificuldades em escolher o anel de noivado e em planear como ia ser o momento. Passou duas semanas a visitar ourivesarias e a ver todo o tipo de opções: «Já estava perdido (...) As amigas tiveram que ajudar (...) Não foi fácil».

Daniel contou com a ajuda das amigas de Liliana para organizar tudo, até ao mais pequeno pormenor.

Veja o momento no Dois às 10 e saiba como foi todo o processo:

Liliana acabou por abrir o coração sobre o pedido de casamento e contou tudo o que sentiu no momento, revelando alguns detalhes do estado em que estava a relação: «Naquele momento senti-me a Liliana namorada. Já não me sentia assim há anos (...) Voltei a sentir-me namorada (...) tivemos fases muito más. Foi um desafio gigante para nós continuarmos juntos».

A empresária e influencer explicou que com a maternidade, o casal acabou por não se focar tanto na relação, dirigindo toda a atenção para os filhos. Quando passavam tempo juntos, era como mais e não como namorados. Agora, com o noivado, abriram um novo capítulo na relação de ambos que os faz sentir mais casal e não só pais. Confessou que já nem conversavam a sós, pois têm sempre os filhos presentes.

Veja toda a conversa aqui: