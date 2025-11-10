Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes

Ao Minuto

17:05
Ficha tripla sem segredos: A reação impressionante de Raquel ao saber a verdade sobre Bruna - Big Brother

Ficha tripla sem segredos: A reação impressionante de Raquel ao saber a verdade sobre Bruna

17:05
Uma atuação imperdível: «Bem-vindos à orquestra 'Cacofonia Secreta'» - Big Brother
02:12

Uma atuação imperdível: «Bem-vindos à orquestra 'Cacofonia Secreta'»

17:01
Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender - Big Brother

Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

16:49
Liliana recebe objeto especial para não se esquecer da consequência atribuída na gala - Big Brother
01:22

Liliana recebe objeto especial para não se esquecer da consequência atribuída na gala

16:44
Quem é o novo chefe de limpezas? Veja as escolhas dos concorrentes e conheça o eleito - Big Brother
02:55

Quem é o novo chefe de limpezas? Veja as escolhas dos concorrentes e conheça o eleito

16:41
No meio de gritos e acusações, a Voz é obrigada a intervir: «Que taberna é esta?» - Big Brother
06:03

No meio de gritos e acusações, a Voz é obrigada a intervir: «Que taberna é esta?»

16:36
Ana acusa colegas de «boicotarem a sua liderança». Marisa Susana intervém e o caos instala-se - Big Brother
05:07

Ana acusa colegas de «boicotarem a sua liderança». Marisa Susana intervém e o caos instala-se

16:26
Marisa para Pedro: «Quando eles descobrirem o nosso segredo o que vão achar de nós?» - Big Brother
02:18

Marisa para Pedro: «Quando eles descobrirem o nosso segredo o que vão achar de nós?»

16:17
Beijos e mais beijos: Dylan e Inês em momento romântico no sofá - Big Brother
01:30

Beijos e mais beijos: Dylan e Inês em momento romântico no sofá

15:29
Liliana acusa: «O Pedro não é uma pessoa de confiança» - Big Brother
01:05

Liliana acusa: «O Pedro não é uma pessoa de confiança»

15:28
Liliana acusa concorrente de ter «maldade» e ser «sonsa»: «Espero que as pessoas estejam a ver isto» - Big Brother
01:24

Liliana acusa concorrente de ter «maldade» e ser «sonsa»: «Espero que as pessoas estejam a ver isto»

15:22
Após nova pista sobre casamento, Dylan confronta Inês: «Não é teu, pois não bandida?» - Big Brother
04:58

Após nova pista sobre casamento, Dylan confronta Inês: «Não é teu, pois não bandida?»

15:12
Em lágrimas e visivelmente alterada, Liliana explica desilusão com Fábio - Big Brother
03:22

Em lágrimas e visivelmente alterada, Liliana explica desilusão com Fábio

15:09
Pedro incrédulo com acusação de Marisa Susana: «Vais usar isso contra mim? Não vou falar mais para ti» - Big Brother
01:00

Pedro incrédulo com acusação de Marisa Susana: «Vais usar isso contra mim? Não vou falar mais para ti»

15:07
Liliana desiludida com Fábio: «Foste-me logo atacar, mandar uma boquinha» - Big Brother
05:33

Liliana desiludida com Fábio: «Foste-me logo atacar, mandar uma boquinha»

15:05
Liliana para Fábio: «Só mostra a pessoa que tu és». Ele avisa: «Vais engolir as palavras que estás a dizer» - Big Brother
05:48

Liliana para Fábio: «Só mostra a pessoa que tu és». Ele avisa: «Vais engolir as palavras que estás a dizer»

15:00
Liliana avisa Fábio: «O desconforto que eu estou a sentir, já senti antes noutra relação (…) falta de respeito» - Big Brother
06:28

Liliana avisa Fábio: «O desconforto que eu estou a sentir, já senti antes noutra relação (…) falta de respeito»

14:54
Liliana garante a Fábio: «Eu nunca tive interesse nenhum no Pedro, sempre fui contra ele» - Big Brother
02:52

Liliana garante a Fábio: «Eu nunca tive interesse nenhum no Pedro, sempre fui contra ele»

14:51
Após choro, Fábio confronta Liliana: «O que é que se passa? Não tenho idiota escrito na testa» - Big Brother
01:58

Após choro, Fábio confronta Liliana: «O que é que se passa? Não tenho idiota escrito na testa»

14:48
Liliana lavada em lágrimas. Leandro tenta animá-la sem sucesso - Big Brother
04:44

Liliana lavada em lágrimas. Leandro tenta animá-la sem sucesso

14:47
Marisa Susana para Pedro: «As pessoas ofendem-te e tu gostas, esse é o teu jogo» - Big Brother
05:42

Marisa Susana para Pedro: «As pessoas ofendem-te e tu gostas, esse é o teu jogo»

14:45
Pedro reage: «Ó Liliana, não és a última bolacha do pacote, reduz-te à tua insignificância» - Big Brother
04:59

Pedro reage: «Ó Liliana, não és a última bolacha do pacote, reduz-te à tua insignificância»

14:44
Pedro atira: «Podem dizer que sou pinga amor falhado que eu estou muito seguro do que tenho» - Big Brother
04:37

Pedro atira: «Podem dizer que sou pinga amor falhado que eu estou muito seguro do que tenho»

13:32
Marisa Susana confronta Pedro Jorge: «É melhor ser insensível» - Big Brother
08:45

Marisa Susana confronta Pedro Jorge: «É melhor ser insensível»

13:29
Ataque de ciúmes? Liliana acusa Ana de querer formar casal - Big Brother
06:21

Ataque de ciúmes? Liliana acusa Ana de querer formar casal

Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes

  • Hoje às 12:04
Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes - Big Brother

Ainda se lembra de como começou o namoro de Liliana Filipa e Daniel Gregório? Esta é a história contada em imagens

Liliana Filipa e Daniel Gregório podem estar separados. Várias notícias dão conta que o noivado chegou ao fim, de forma dramática, depois de um canal de televisão revelar um vídeo, com alegadas imagens comprometedoras do empresário com outra mulher.

Mas ainda se lembra de como começou esta relação, que já conta com mais de 11 anos e da qual nasceram dois filhos? Foi em 2014 que começou uma das histórias de amor mais conhecidas de todas as edições do Secret Story. O casal conheceu-se na 5ª edição do programa.

Foi no dia 21 de setembro de 2014 que os dois entraram na casa mais vigiada do país.

Percorra esta galeria com as imagens mais 'quentes' do início desta relação, que agora pode ter chegado ao fim. 

VEJA TAMBÉM: Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição 

  

