Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes

Liliana Filipa e Daniel Gregório podem estar separados. Várias notícias dão conta que o noivado chegou ao fim, de forma dramática, depois de um canal de televisão revelar um vídeo, com alegadas imagens comprometedoras do empresário com outra mulher.

Mas ainda se lembra de como começou esta relação, que já conta com mais de 11 anos e da qual nasceram dois filhos? Foi em 2014 que começou uma das histórias de amor mais conhecidas de todas as edições do Secret Story. O casal conheceu-se na 5ª edição do programa.

Foi no dia 21 de setembro de 2014 que os dois entraram na casa mais vigiada do país.

