Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Liliana Filipa quebrou o silêncio sobre a polémica em que tem estado envolvida, depois de terem sido divulgadas imagens de Daniel Gregório aos beijos com outra mulher, numa discoteca. A ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para garantir que, tanto ela, como Daniel, estão a tomar «decisões difíceis».

«Estes últimos dias têm sido intensos e precisei de algum tempo para conseguir digerir tudo. Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens de carinho e empatia que tenho recebido. Fizeram mais diferença do que imaginam», começou por escrever Liliana Filipa, num story partilhado esta quinta-feira, 13 de novembro, no Instagram.

E prosseguiu: «Depois de todas as notícias, compreendo naturalmente a curiosidade, mas este é um assunto profundamente delicado, que estou a tratar com a calma, respeito e a maturidade que tantos anos de história merecem. Foram dias de muitas emoções e de decisões difíceis. Decisões que, por mais duras que sejam, já foram tomadas, com clareza e consciência».

A influencer explicou que está «focada em garantir estabilidade naquilo que realmente importa neste momento»: Aquilo que mais preciso é de alguma paz, compreensão e privacidade para gerir esta nova fase da minha vida. A minha maior preocupação e prioridade neste momento é proteger o bem-estar dos meus filhos».

«Obrigada por estarem aqui. A vossa presença e carinho têm sido um abraço enorme», findou.