O que falta nas férias brasileiras de Liliana Filipa? O detalhe está à vista de todos

Depois das férias na neve, Liliana Filipa volta às luzes da ribalta. O motivo? A viagem que fez para o calor do Brasil em tempos de frio em Portugal. Mas não só por isso foi tema, no carrossel de fotografias partilhado na passada terça-feira, dia 30 de dezembro, há um detalhe que chama a atenção.

Na legenda do post, a empresária escreveu: «Aqui é Brasil 🇧🇷. mar, lancha, churrasco, família & amigos <3». A ex-concorrente e empresária voltou a viajar com os filhos e sem a presença de Daniel Gregório.

No carrossel de fotografias partilhado por Liliana Filipa podem ver-se imagens escaldantes da ex-concorrente ao lado dos filhos, Santi e Ariel e alguns amigos.

Veja aqui a publicação:

