De férias com os filhos, Liliana Filipa reage a comentário aguçado sobre a educação das crianças

Liliana Filipa está de férias em São Tomé e Príncipe com os filhos, Ariel e Santi, de sete e seis anos. Numa das várias partilhas que tem feito nas redes sociais sobre estas férias paradisíacas, Liliana Filipa surge ao lado da filha mais velha e uma internauta decidiu fazer uma questão que mereceu a resposta da influenciadora.

«Eu sigo-a, admiro-a bastante. É uma mulher empreendedora, focada, com uma família linda, mas tenho de perguntar isto. Eles não faltam muitas vezes à escola?», questionou a seguidora.

Sem papas na língua, Liliana Filipa explicou que as faltas dos filhos são todas «justificadas» e que as crianças fazem trabalhos de recuperação.

«Sabiam que no 1.º ciclo as faltas também podem ser justificadas? Quando são conversadas com os professores e aprovadas pela escola, os miúdos levam trabalhos de recuperação para não ficarem para trás na matéria», respondeu.

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