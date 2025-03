«O pai e a mãe vão casar»: Veja a reação amorosa dos filhos de Liliana Filipa ao receberem a notícia do pedido de casamento

Foi no Brasil, num cenário idílico, com o mar como pano de fundo, que Daniel Gregório pediu Liliana Filipa em casamento. Os dois filhos do casal, não estiveram presentes, pois ficaram em Portugal durante esta viagem romântica dos pais. Mas, Ariel e Santiago não deixaram de estar presentes neste momento feliz.

Liliana Filipa e Daniel Gregório mostraram tudo aos filhos, que ficaram emocionados com o momento. Num vídeo partilhado nas suas redes sociais, Liliana Filipa mostrou como os filhos reagiram de maneira amorosa ao momento.

O pedido de casamento, muito romântico, aconteceu no Brasil, num barco. Recorde-se que o casal, que marcou a quinta edição do Secret Story, está junto há cerca de 10 anos e tem dois filhos em comum.

Muito feliz, Liliana Filipa mostrou os detalhes mais especiais nas redes sociais e há um pormenor que está a captar a atenção. A influencer aparece em lágrimas em várias imagens, o que revela o quão emotivo foi o momento.

Liliana Filipa, uma das influenciadoras digitais mais reconhecidas em Portugal, foi surpreendida com um pedido de casamento inesquecível durante a sua viagem ao Brasil.

Um pedido de casamento de sonho

A criadora de conteúdos, que se destacou inicialmente pela sua participação num reality show da TVI, consolidou a sua carreira como empresária e influenciadora, acumulando milhares de seguidores nas redes sociais. Durante a sua estadia no Brasil, ao lado do companheiro, a felicidade foi elevada a outro nível quando este decidiu pedir-lhe em casamento em pleno mar.

Reação dos seguidores e planos para o futuro

A publicação com as fotografias do pedido rapidamente se tornou viral, reunindo milhares de gostos e comentários de felicitações. Fãs e amigos da influenciadora digital manifestaram-se nas redes sociais, elogiando a beleza do momento e demonstrando entusiasmo pelo novo capítulo na vida do casal.

Apesar de ainda não terem sido revelados detalhes sobre a cerimónia, os seguidores aguardam com expectativa novas informações sobre o casamento. Liliana Filipa, que tem partilhado momentos da sua viagem pelo Brasil, promete manter os fãs atualizados sobre os próximos passos desta nova fase.