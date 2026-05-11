Descoberto! Viagem de Liliana Filipa às Dolomitas com companhia especial gera suspeitas e comparações a Daniel Gregório: «Têm a mesma onda»

Liliana Filipa voltou a dar que falar nas redes sociais depois de partilhar vários registos da sua viagem pelas Dolomitas, em Itália. Entre paisagens de sonho e momentos de lazer, houve um detalhe que acabou por despertar a curiosidade dos seguidores: a presença do influenciador digital Gon Olivier.

O assunto acabou por ser comentado no programa V+ Fama desta sexta-feira, onde foi levantada a hipótese de existir uma proximidade especial entre os dois criadores de conteúdos. Segundo foi referido em estúdio, esta é a primeira viagem da influenciadora acompanhada por outro homem desde o fim da relação com Daniel Gregório, excluindo viagens feitas com o irmão.

Durante a emissão, Guilherme Castelo Branco explicou quem é Gon Olivier, revelando que o influenciador ganhou notoriedade através do TikTok, sobretudo por conteúdos ligados ao lifestyle e ao universo dos ténis. O comentador esclareceu ainda que a viagem não é apenas de lazer.

Segundo revelou, Liliana Filipa e Gon Olivier encontram-se em Itália a trabalhar numa campanha ligada à promoção de hotéis de luxo, acompanhados por mais duas pessoas ligadas à criação de conteúdos digitais. Guilherme Castelo Branco garantiu ainda que os dois mantêm uma amizade já antiga.

Apesar disso, o tema acabou por gerar algumas brincadeiras em estúdio. Isabel Figueira confessou que gostava de ver nascer um romance entre os dois influenciadores, admitindo que considera que “faziam um casal interessante”.

Também Adriano Silva Martins comentou a situação e acabou por comparar Gon Olivier a Daniel Gregório, salientando que, embora não sejam parecidos fisicamente, acabam por transmitir “a mesma energia”.