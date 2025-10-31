Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

O pedido de casamento de Liliana Filipa num sítio paradisíaco! Veja as fotografias do momento

Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

O espírito de Halloween tomou conta da casa de Liliana Filipa, 31 anos, e a influenciadora digital voltou a provar que leva esta data a sério! A ex-concorrente de reality shows da TVI recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores o look de Halloween da família, deixando os fãs completamente rendidos à criatividade e harmonia do grupo.

Veja, em baixo, a publicação original.

Na publicação, onde se pode ver Liliana, Daniel Gregório e os dois filhos em modo total Halloween, a empresária revelou também um lado mais nostálgico, ao mostrar imagens de disfarces de anos anteriores. A descrição simples, mas mágica, acompanhou as fotos: “Halloween 2025 🪄🎪”

O resultado? Uma verdadeira chuva de elogios na caixa de comentários.

Entre as muitas reações, destacam-se frases como “Adoro o deste ano!!😍”, “Adorei os vossos disfarces mais recentes😍”, “Cada ano melhor 😍😍😍😍” e “Todos arrasam! A família mais linda e maravilhosa do mundo! Super felizes e apaixonados, seus lindões! Divirtam-se 😍😍😍”.

Ano após ano, Liliana Filipa transforma o Halloween num momento de partilha, alegria e união familiar, onde a criatividade é sempre o elemento principal. E os fãs já sabem: quando se trata de estilo e originalidade, a família Filipa & Gregório nunca desilude!