Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Ao Minuto

14:47
Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões» - Big Brother
07:02

Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»

14:43
Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira» - Big Brother
06:17

Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira»

14:41
Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente» - Big Brother
06:33

Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente»

14:35
Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?» - Big Brother
05:55

Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»

14:32
No meio do grupo ‘rival’, Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!» - Big Brother
04:37

No meio do grupo ‘rival’, Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!»

12:46
Concílio dos nomeados acaba em confusão: «Tá calada» - Big Brother
02:57

Concílio dos nomeados acaba em confusão: «Tá calada»

12:23
Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima» - Big Brother
03:47

Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima»

12:18
Marisa dá sugestão hilariante, mas colegas recusam: «Abracinho» - Big Brother
01:17

Marisa dá sugestão hilariante, mas colegas recusam: «Abracinho»

12:17
Berraria: Discussão sem limites entre Marisa Susana, Ana e Bruno - Big Brother
02:40

Berraria: Discussão sem limites entre Marisa Susana, Ana e Bruno

12:15
Inacreditável: Discussão entre Ana e Pedro acaba com Marisa a defender o marido - Big Brother
06:02

Inacreditável: Discussão entre Ana e Pedro acaba com Marisa a defender o marido

12:10
Sem papas na língua. Ana confronta Bruno: «Foste do 8 para o 80» - Big Brother
01:36

Sem papas na língua. Ana confronta Bruno: «Foste do 8 para o 80»

12:07
Confronto no Concílio dos Nomeados: Marisa Susana enfrenta Bruno: «Não há nenhum homem que me afronte» - Big Brother
04:06

Confronto no Concílio dos Nomeados: Marisa Susana enfrenta Bruno: «Não há nenhum homem que me afronte»

12:01
«A Marisa é neutra e o programa é feito de conflitos»: Mariana dá a sua opinião - Big Brother
02:22

«A Marisa é neutra e o programa é feito de conflitos»: Mariana dá a sua opinião

11:58
Marisa responde às críticas sobre a sua postura na casa: «Jogo com o coração» - Big Brother
03:50

Marisa responde às críticas sobre a sua postura na casa: «Jogo com o coração»

11:53
Concílio dos nomeados: Bruno não tem duvidas, por ele saia a Marisa Susana - Big Brother
04:58

Concílio dos nomeados: Bruno não tem duvidas, por ele saia a Marisa Susana

11:45
Dylan, Bruna e Raquel visivelmente incomodados com o que os colegas comem: «Bolachuda» - Big Brother
04:01

Dylan, Bruna e Raquel visivelmente incomodados com o que os colegas comem: «Bolachuda»

10:24
O momento que poderia ter acabado com a vida de Liliana do Secret Story. E envolve Zé, o ex-noivo - Big Brother

O momento que poderia ter acabado com a vida de Liliana do Secret Story. E envolve Zé, o ex-noivo

09:54
Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque - Big Brother

Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

09:42
Pós discussão com Bruno, Marisa Susana atira «Eu provoquei e ele deixou-se provocar» - Big Brother
02:53

Pós discussão com Bruno, Marisa Susana atira «Eu provoquei e ele deixou-se provocar»

09:41
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana - Big Brother

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

09:38
Emoções à flor da pele: Após confronto com Marisa Susana, Bruno ameaça desistir - Big Brother
04:12

Emoções à flor da pele: Após confronto com Marisa Susana, Bruno ameaça desistir

09:33
Berros sem fim: Confusão generalizada no alpendre - Big Brother
03:35

Berros sem fim: Confusão generalizada no alpendre

09:30
Berraria. Liliana e Ana não se aguentam e Dylan mete-se ao barulho: «És falsa» - Big Brother
04:10

Berraria. Liliana e Ana não se aguentam e Dylan mete-se ao barulho: «És falsa»

09:20
Sem segredos: Liliana partilha com Marisa a revelação de Pedro Jorge sobre a mulher - Big Brother
03:13

Sem segredos: Liliana partilha com Marisa a revelação de Pedro Jorge sobre a mulher

09:17
Boquiaberta: Liliana confrontada com revelação inesperada de Pedro Jorge sobre Marisa - Big Brother
03:49

Boquiaberta: Liliana confrontada com revelação inesperada de Pedro Jorge sobre Marisa

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!” - Big Brother

Liliana Filipa, influenciadora e ex-concorrente de reality shows da TVI, partilhou o look de Halloween da família no Instagram — e os fãs não pouparam elogios ao visual criativo e divertido.

O espírito de Halloween tomou conta da casa de Liliana Filipa, 31 anos, e a influenciadora digital voltou a provar que leva esta data a sério! A ex-concorrente de reality shows da TVI recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores o look de Halloween da família, deixando os fãs completamente rendidos à criatividade e harmonia do grupo.

Veja, em baixo, a publicação original.

 

 

Na publicação, onde se pode ver Liliana, Daniel Gregório e os dois filhos em modo total Halloween, a empresária revelou também um lado mais nostálgico, ao mostrar imagens de disfarces de anos anteriores. A descrição simples, mas mágica, acompanhou as fotos: “Halloween 2025 🪄🎪

O resultado? Uma verdadeira chuva de elogios na caixa de comentários.

Entre as muitas reações, destacam-se frases como “Adoro o deste ano!!😍”, “Adorei os vossos disfarces mais recentes😍”, “Cada ano melhor 😍😍😍😍” e “Todos arrasam! A família mais linda e maravilhosa do mundo! Super felizes e apaixonados, seus lindões! Divirtam-se 😍😍😍”.

Ano após ano, Liliana Filipa transforma o Halloween num momento de partilha, alegria e união familiar, onde a criatividade é sempre o elemento principal. E os fãs já sabem: quando se trata de estilo e originalidade, a família Filipa & Gregório nunca desilude!

Em cima, veja a galeria de imagens da influencer e da família com alguns dos looks mais icónicos do Halloween, que preparámos para si.

Relacionados

O vestido arrojado desta famosa portuguesa que está a incendiar as redes sociais

Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial
Temas: Liliana Filipa Halloween Looks Looks Halloween Influencer

Fora da Casa

Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Há 2h e 17min
Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Há 2h e 21min
Bruna Gomes mostra a vista da casa nova

Bruna Gomes mostra a vista da casa nova

Há 2h e 58min
Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Há 3h e 5min
Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Há 3h e 28min
Cláudio Ramos teme «encanto» de Pedro Jorge por Liliana: «Não sei se isto não pode resvalar»

Cláudio Ramos teme «encanto» de Pedro Jorge por Liliana: «Não sei se isto não pode resvalar»

Há 3h e 39min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Hoje às 11:15
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

Hoje às 09:41
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ontem às 19:08
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

Hoje às 09:54
Ver Mais

Notícias

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Há 2h e 11min
Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Há 2h e 17min
Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Há 3h e 5min
Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Há 3h e 28min
Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Há 3h e 39min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Hoje às 11:04
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Ontem às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Ver Mais Outros Sites