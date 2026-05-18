Mansões milionárias, carros de topo e Rolex caríssimos: A vida de luxo destes ex-concorrentes impressiona

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Imagens impressionantes que mostram uma vida de luxo e ostentação.

Depois da passagem pelos reality shows, muitos ex-concorrentes transformaram a fama em verdadeiros impérios digitais — e as redes sociais são prova disso. Entre carros de luxo, viagens paradisíacas e acessórios milionários, há quem viva hoje uma realidade digna de estrela internacional.

Liliana Filipa é um dos exemplos mais evidentes. A empresária e influenciadora digital mostra frequentemente momentos da vida em família em casas luxuosas, hotéis exclusivos e destinos de sonho. Entre malas de marca, escapadinhas românticas e automóveis topo de gama, a antiga concorrente tornou-se uma referência no mundo digital.

Também Jéssica Jeremias não passa despercebida. A ex-concorrente do Secret Story 10 exibe um estilo de vida marcado pela sofisticação, com viagens frequentes, looks de luxo e experiências exclusivas que fazem as delícias dos seguidores.

Já Flávio Furtado, figura incontornável da televisão portuguesa, continua a impressionar pelo gosto refinado bem assente na sua mansão de luxo, inspirada na casa do Big Brother, reality em que ficou em segundo lugar. 

Reality em direto?
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Outro nome que dá que falar é Joana d’Albuquerque. Conhecida pela personalidade irreverente, a vencedora de reality shows mostra uma vida recheada de conforto, carros de topo e momentos de puro requinte, sempre acompanhados por publicações que rapidamente se tornam virais.

Mas estes são apenas alguns exemplos. Muitos antigos concorrentes conseguiram transformar a notoriedade televisiva em carreiras de sucesso, acumulando milhões de seguidores e parcerias lucrativas. O resultado? Uma vida de luxo e ostentação que continua a despertar curiosidade — e inveja — entre os fãs.

Percorra a galeria de luxo que preparámos para si e veja as imagens das vidas destes ex-concorrentes. 

Temas: Liliana Filipa Jéssica Jeremias Flávio Furtado Joana d'Albuquerque

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