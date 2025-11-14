O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório

Horas depois de Liliana Filipa ter quebrado o silêncio sobre a polémica em que tem estado envolvida, a ex-concorrente do Secret Story voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um momento especial. Na manhã desta sexta-feira, 14 de novembro, a empresária publicou um novo story no qual mostra um presente especial que acabou de receber.

Na imagem divulgada, Liliana exibe um grande ramo de flores em tons neutros que inclui um ursinho de peluche. Surge ainda um cartão, que poderá conter uma mensagem especial, e a legenda escolhida pela ex-concorrente deixa no ar o significado do gesto: «rodeada de amor».

Veja aqui a imagem:

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Liliana Filipa quebrou o silêncio sobre a polémica em que tem estado envolvida, depois de terem sido divulgadas imagens de Daniel Gregório aos beijos com outra mulher, numa discoteca. A ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para garantir que, tanto ela, como Daniel, estão a tomar «decisões difíceis».

«Estes últimos dias têm sido intensos e precisei de algum tempo para conseguir digerir tudo. Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens de carinho e empatia que tenho recebido. Fizeram mais diferença do que imaginam», começou por escrever Liliana Filipa, num story partilhado esta quinta-feira, 13 de novembro, no Instagram.

E prosseguiu: «Depois de todas as notícias, compreendo naturalmente a curiosidade, mas este é um assunto profundamente delicado, que estou a tratar com a calma, respeito e a maturidade que tantos anos de história merecem. Foram dias de muitas emoções e de decisões difíceis. Decisões que, por mais duras que sejam, já foram tomadas, com clareza e consciência».

A influencer explicou que está «focada em garantir estabilidade naquilo que realmente importa neste momento»: Aquilo que mais preciso é de alguma paz, compreensão e privacidade para gerir esta nova fase da minha vida. A minha maior preocupação e prioridade neste momento é proteger o bem-estar dos meus filhos».

«Obrigada por estarem aqui. A vossa presença e carinho têm sido um abraço enorme», findou.