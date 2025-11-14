O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório

Ao Minuto

16:18
Liliana e Marisa Susana unidas em sessão de fofoca, e 'rasgam' concorrente: «Não gosto das atitudes...» - Big Brother
01:49

Liliana e Marisa Susana unidas em sessão de fofoca, e 'rasgam' concorrente: «Não gosto das atitudes...»

15:47
Fábio é atacado pelos colegas: «O mono não sai da cama. Só come e dá beijos à Liliana» - Big Brother
01:58

Fábio é atacado pelos colegas: «O mono não sai da cama. Só come e dá beijos à Liliana»

15:32
O que fazem Dylan e Inês debaixo dos lençóis? Cristina Ferreira faz revelação após sussurros misteriosos - Big Brother

O que fazem Dylan e Inês debaixo dos lençóis? Cristina Ferreira faz revelação após sussurros misteriosos

15:03
Eles já não se largam! Dylan e Inês perdem-se aos beijos no alpendre - Big Brother
02:43

Eles já não se largam! Dylan e Inês perdem-se aos beijos no alpendre

14:53
Marisa Susana tem raciocínio certeiro sobre segredo - Big Brother
02:38

Marisa Susana tem raciocínio certeiro sobre segredo

14:36
Liliana recorda momento com Fábio em ‘tom maroto’ - Big Brother
01:30

Liliana recorda momento com Fábio em ‘tom maroto’

13:27
Dylan lança farpa sobre Fábio: «Está vestido de verde, cor de planta» - Big Brother
02:00

Dylan lança farpa sobre Fábio: «Está vestido de verde, cor de planta»

13:16
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio - Big Brother
03:54

Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio

12:33
Dylan acusado de fazer jogo de casal fica indignado: «Está-me a meter um raiva» - Big Brother
03:01

Dylan acusado de fazer jogo de casal fica indignado: «Está-me a meter um raiva»

12:23
Ana aponta o dedo ao jogo de Pedro: «Forçadíssimo desde o início» - Big Brother
03:03

Ana aponta o dedo ao jogo de Pedro: «Forçadíssimo desde o início»

12:09
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo» - Big Brother
01:21

Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»

12:08
Pós-Concílio Explosivo: Ana Cristina e Leandro entram em confronto - Big Brother
00:46

Pós-Concílio Explosivo: Ana Cristina e Leandro entram em confronto

11:59
Berros. Concílio dos nomeados acaba em discussão de Ana Cristina e Leandro - Big Brother
02:54

Berros. Concílio dos nomeados acaba em discussão de Ana Cristina e Leandro

11:56
Concílio dos Nomeados: Leandro sem filtros: «Por mim saía um por um» - Big Brother
06:54

Concílio dos Nomeados: Leandro sem filtros: «Por mim saía um por um»

11:48
Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados - Big Brother
03:22

Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados

11:44
Pedro Jorge mostra-se confiante: «Posso acrescentar ainda mais ao jogo» - Big Brother
04:17

Pedro Jorge mostra-se confiante: «Posso acrescentar ainda mais ao jogo»

11:43
Tenso. Dylan rebate críticas e afirma: «Ontem o Fábio queria-me espancar» - Big Brother
04:10

Tenso. Dylan rebate críticas e afirma: «Ontem o Fábio queria-me espancar»

11:41
Dylan segue um padrão? Ana acusa o concorrente de ser «Cansativo e Repetitivo» - Big Brother
03:01

Dylan segue um padrão? Ana acusa o concorrente de ser «Cansativo e Repetitivo»

11:32
Dylan arrasa Leandro e acusa-o de fazer um «jogo cansado» - Big Brother
02:39

Dylan arrasa Leandro e acusa-o de fazer um «jogo cansado»

11:29
Concílio dos Nomeados: Ana Cristina não tem dúvidas que é a concorrente mais forte - Big Brother
02:41

Concílio dos Nomeados: Ana Cristina não tem dúvidas que é a concorrente mais forte

11:15
O amor está no ar: Inês e Dylan trocam carícias pela manhã - Big Brother
01:49

O amor está no ar: Inês e Dylan trocam carícias pela manhã

11:09
Imperturbável: Marisa mantém a calma perante comportamento de Pedro - Big Brother
01:37

Imperturbável: Marisa mantém a calma perante comportamento de Pedro

11:07
Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana - Big Brother
04:20

Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana

10:05
Confronto intenso: Fábio e Dylan enfrentam-se cara a cara - Big Brother
03:36

Confronto intenso: Fábio e Dylan enfrentam-se cara a cara

09:55
Quarto Secreto: Liliana aceita mas Pedro Jorge recusa - Big Brother
02:29

Quarto Secreto: Liliana aceita mas Pedro Jorge recusa

O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório

  • Secret Story
  • Hoje às 11:44
O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório - Big Brother

Poucas horas depois de se pronunciar sobre a polémica em que esteve envolvida, Liliana Filipa mostrou nas redes sociais um presente especial que acabou de receber.

Horas depois de Liliana Filipa ter quebrado o silêncio sobre a polémica em que tem estado envolvida, a ex-concorrente do Secret Story voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um momento especial. Na manhã desta sexta-feira, 14 de novembro, a empresária publicou um novo story no qual mostra um presente especial que acabou de receber.

Na imagem divulgada, Liliana exibe um grande ramo de flores em tons neutros que inclui um ursinho de peluche. Surge ainda um cartão, que poderá conter uma mensagem especial, e a legenda escolhida pela ex-concorrente deixa no ar o significado do gesto: «rodeada de amor».

Veja aqui a imagem:

 

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

 Liliana Filipa quebrou o silêncio sobre a polémica em que tem estado envolvida, depois de terem sido divulgadas imagens de Daniel Gregório aos beijos com outra mulher, numa discoteca.  A ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para garantir que, tanto ela, como Daniel, estão a tomar «decisões difíceis».

«Estes últimos dias têm sido intensos e precisei de algum tempo para conseguir digerir tudo. Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens de carinho e empatia que tenho recebido. Fizeram mais diferença do que imaginam», começou por escrever Liliana Filipa, num story partilhado esta quinta-feira, 13 de novembro, no Instagram.

E prosseguiu: «Depois de todas as notícias, compreendo naturalmente a curiosidade, mas este é um assunto profundamente delicado, que estou a tratar com a calma, respeito e a maturidade que tantos anos de história merecem. Foram dias de muitas emoções e de decisões difíceis. Decisões que, por mais duras que sejam, já foram tomadas, com clareza e consciência».

A influencer explicou que está «focada em garantir estabilidade naquilo que realmente importa neste momento»:  Aquilo que mais preciso é de alguma paz, compreensão e privacidade para gerir esta nova fase da minha vida. A minha maior preocupação e prioridade neste momento é proteger o bem-estar dos meus filhos».

«Obrigada por estarem aqui. A vossa presença e carinho têm sido um abraço enorme», findou.

Pode ler tudo aqui:

 

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas
Jéssica Vieira faz tatuagens cheias de mistério e carregadas de significado. Descubra as mensagens escondidas

Jéssica Vieira faz tatuagens cheias de mistério e carregadas de significado. Descubra as mensagens escondidas

Há 2 min
Vânia Sá revela sintoma peculiar na reta final da gravidez: «Tem sido horrível»

Vânia Sá revela sintoma peculiar na reta final da gravidez: «Tem sido horrível»

Há 3h e 30min
Mãe de Leandro sobre polémica com Bruno: «Chamar aberração ao meu filho foi a coisa pior lhe haviam de ter dito»

Mãe de Leandro sobre polémica com Bruno: «Chamar aberração ao meu filho foi a coisa pior lhe haviam de ter dito»

Hoje às 10:43
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas

Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas

Hoje às 10:41
Irmã de Ana Cristina reage a atitudes de Raquel: «Fiquei desiludida»

Irmã de Ana Cristina reage a atitudes de Raquel: «Fiquei desiludida»

Hoje às 10:20
Cristina Ferreira questiona irmã de Dylan: «Achas que a Inês é a mulher certa para o teu irmão?»

Cristina Ferreira questiona irmã de Dylan: «Achas que a Inês é a mulher certa para o teu irmão?»

Hoje às 10:16
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
03:54

Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio

Há 3h e 6min
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»
01:21

Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»

Hoje às 12:09
No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

12 nov, 14:21
Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

12 nov, 12:47
Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana
04:20

Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana

Hoje às 11:07
Jéssica Vieira faz tatuagens cheias de mistério e carregadas de significado. Descubra as mensagens escondidas

Jéssica Vieira faz tatuagens cheias de mistério e carregadas de significado. Descubra as mensagens escondidas

Há 2 min
O que fazem Dylan e Inês debaixo dos lençóis? Cristina Ferreira faz revelação após sussurros misteriosos

O que fazem Dylan e Inês debaixo dos lençóis? Cristina Ferreira faz revelação após sussurros misteriosos

Há 50 min
Vânia Sá revela sintoma peculiar na reta final da gravidez: «Tem sido horrível»

Vânia Sá revela sintoma peculiar na reta final da gravidez: «Tem sido horrível»

Há 3h e 30min
O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório

O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório

Hoje às 11:44
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas

Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas

Hoje às 10:41
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Após reconciliação de Carolina Braga com "ex", Diogo Bordin quebra o silêncio!

Após reconciliação de Carolina Braga com "ex", Diogo Bordin quebra o silêncio!

Há 49 min
"A conexão entre os dois deu-se neste mês de novembro": Diogo Bordin feliz com conhecida atriz!

"A conexão entre os dois deu-se neste mês de novembro": Diogo Bordin feliz com conhecida atriz!

Há 1h e 19min
Carolina Nunes rendida a finalista de "Secret Story": "Nunca atrasada no amor"

Carolina Nunes rendida a finalista de "Secret Story": "Nunca atrasada no amor"

Hoje às 10:26
Já não há dúvidas! Carolina Braga confirma reconciliação: "Hoje, tudo faz muito sentido"

Já não há dúvidas! Carolina Braga confirma reconciliação: "Hoje, tudo faz muito sentido"

Ontem às 21:28
De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

Ontem às 16:36
