Invejável! Liliana Filipa partilha detalhes de uma experiência inesquecível e cheia de glamour

A influenciadora digital escolheu Paris para desfrutar de momentos inesquecíveis e assistir ao concerto do momento. Registos imperdíveis – Liliana partilhou imagens da viagem, dos seus looks e da performance de Sabrina Carpenter, e deixou os seguidores encantados.

Liliana Filipa não pára! Depois do emocionante pedido de casamento no Brasil, a influenciadora digital fez as malas novamente e rumou a um novo destino, desta vez na Europa.

A empresária e ex-concorrente do Secret Story revelou esta segunda-feira, 17 de março, que está em Paris, França. Mas a viagem não foi apenas para turismo – Liliana viajou com um propósito especial: Assistir ao concerto de umas das cantoras mais icónicas do momento, Sabrina Carpenter.

Nas redes sociais, partilhou vários registos do quarto de hotel onde está hospedada que está a ser motivo de conversa, os looks escolhidos para a ocasião e momentos da performance da cantora norte-americana.

«Este é o meu espresso», escreveu Liliana Filipa na legenda das imagens.

A publicação rapidamente gerou reações dos seguidores, que não pouparam elogios: «És a nossa Sabrina Carpenter portuguesa!».

