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Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório - Big Brother

Liliana Filipa mostrou imagens exclusivas da casa de família que idealizou com Daniel Gregório. Os detalhes de luxo surpreendem qualquer um.

Liliana Filipa abriu as portas da casa dos sonhos que está a construir e os detalhes de luxo deixam qualquer um de queixo caído. Este era um projeto que a empresária começou a delinear com Daniel Gregório e, apesar de terem surgido rumores de que o imóvel seria vendido após a separação do casal, a ex-concorrente do Secret Story mostra agora que o projeto continua de pé.

Nos stories do Instagram, Liliana Filipa mostrou alguns dos acabamentos, o processo de obras e algumas maquetes de projeto das divisões que estão por nascer. O luxo da casa não passou despercebido.

Veja tudo na galeria que preparámos para si!

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos, mas a relação chegou ao fim depois de ter sido divulgado um vídeo em que o empresário surgia aos beijos com outra mulher, numa discoteca algarvia. Quatro meses depois da polémica, a influencer decidiu falar pela primeira vez sobre o tema, ainda que de forma indireta.

Reality em direto?
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No mais recente episódio do seu podcast Porque Ela Pod, Liliana Filipa revelou que está a viver uma fase muito positiva. O tema surge durante uma conversa sobre «A vida depois de uma relação longa».

«Eu não concordo ficar amigo do ex porque acho que isso nunca funciona porque ainda há amor. O amor não vai embora logo, a amizade não vai embora logo», começou por dizer, sem tabus. 

«Acho que foi o meu erro»: Liliana Filipa fala sobre a separação de Daniel Gregório

Liliana Filipa admitiu também que poderá ter adiado o fim da relação com Daniel Gregório por causa dos filhos que têm em comum, Ariel e Santi.

«Acho que foi o meu erro: foi não perceber. Quando mete filhos, a coisa é super diferente porque aí já não pensas só sobre ti, pensas sobre a imagem da família, pensas sobre o melhor para as crianças. E não estamos a falar só de relações amorosas, estamos a falar de uma estrutura que tu crias na tua vida e organizas de uma maneira que é muito mais difícil de desvincular, mas quando ainda vamos a tempo», referiu.

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E prosseguiu, confidenciando que, os primeiros tempos após a separação, foram difíceis: As pessoas não têm noção: ao início é sempre mau, não há aquela coisa ‘vamos ser amigos’ e por mais que sejamos nós a ter essa vontade de terminar e ter essa atitude, nós também choramos. Nós também sofremos mesmo que a atitude parta de nós.»

Liliana Filipa lança farpa a Daniel Gregório?: «Adoro pessoas que assumem os erros»

A empresária falou também do «luto» que é preciso fazer quando uma relação termina. «Eu costumo dizer que dentro de uma vida há várias vidas e é um ciclo que se fecha. E depois vem a parte do luto, a parte mais difícil que eu acho que é habituares-te a estar sem aquela pessoa na tua vida. Havia uma rotina, havia um hábito e essa pessoa faz parte dos nossos hábitos, das nossas rotinas, como é que fazemos esse luto é que é bem pior. Estás a fazer o luto de uma pessoa que existe e sentes-te culpada por estares a tirá-la da tua vida», disse.

Na mesma conversa, Liliana Filipa lançou ainda uma indireta a Daniel Gregório, sem nunca revelar que se separaram por causa de uma traição.

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«Eu adoro pessoas que assumem os seus erros. Acho que são cada vez mais difíceis de encontrar, pessoas que dizem ‘ok, eu errei’. Eu não sei que raio de pessoas é que eu tenho à minha volta, mas são raras e dou-lhes imenso valor. Desculpa, não, não há cá desculpas. ‘Eu errei, eu fui isto ou aquilo e não agi da melhor forma’. Isso para mim é super valioso, assumam os vossos erros. Baixem esses egos, onde é que está a humildade da pessoa para assumir um erro?», findou.

Pode ver aqui o vídeo completo:

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