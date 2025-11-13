Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Liliana entrou no Secret Story 9 depois de ter sido pedida em casamento em plena gala de estreia pelo então namorado, Zé. Os dois planeavam entrar juntos, mas o jovem ficou à porta e a noiva acabou por se apaixonar por Fábio e terminou o noivado em direto, semanas depois do pedido. Mas será que ainda há possibilidade de os dois reatarem?
Há quem acredite que sim. Mas vamos por partes: Liliana e Fábio decidiram assumir o que sentem e têm sido um dos casais protagonistas do Secret Story 9. No entanto, nem tudo são rosas e os dois têm enfrentado crises de ciúmes que já levam os espectadores a questionar se a relação terá pernas para andar.
Um deles é Fábio Daniel, ex-concorrente da edição, que até acha que Lili poderá estar a preparar-se para voltar para o ex-noivo Zé.
No X, antigo Twitter, Fábio Daniel escreveu: «Vou dizer uma coisa polémica (ou se calhar não). Cá fora espero que a Liliana e o Zé fiquem juntos novamente. Não, meus queridos… não é porque acho que é bonito».
«É porque começo a achar que o Fábio merece melhor e Liliana e Zé parecem-me ter objetivos de vida parecidos», adiantou.
Veja tudo aqui:
Vou dizer uma coisa polémica (ou se calhar não).— Fábio Daniel - SS9 (@fabiodanielss9) November 11, 2025
