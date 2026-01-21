Fãs de Liliana gastam fortuna para a surpreenderem. Eis o presente que está a gerar burburinho

A ligação entre os fãs e os concorrentes da Casa dos Segredos continua a provar que vai muito além do ecrã. Desta vez, foi Liliana, ex-concorrente da 9.ª edição do reality show da TVI, quem recebeu uma demonstração de carinho que não passou despercebida: a oferta de uma máquina fotográfica avaliada em cerca de 1000 euros, a popular Canon G7X, conhecida por ser uma das favoritas entre criadores de conteúdo digital.

Mais do que o valor material, o gesto destacou-se pela intenção. A prenda foi acompanhada por uma mensagem profundamente emotiva, onde os fãs expressam apoio incondicional, orgulho no percurso de Liliana e a certeza de que estarão sempre presentes nesta nova fase da sua vida, mesmo à distância. Palavras como “amor”, “força”, “inspiração” e “companhia” refletem uma relação construída com base na empatia e na identificação que muitos sentiram ao longo do programa.

No caso de Liliana, a escolha de uma máquina fotográfica não parece aleatória, trata-se de uma ferramenta associada à criatividade, à partilha de momentos e à construção de uma presença digital, algo cada vez mais relevante após a saída de um formato televisivo mediático.