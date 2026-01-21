Fãs de Liliana gastam fortuna para a surpreenderem. Eis o presente que está a gerar burburinho

Ao Minuto

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

Acompanhe ao minuto

Fãs de Liliana gastam fortuna para a surpreenderem. Eis o presente que está a gerar burburinho

Fãs de Liliana gastam fortuna para a surpreenderem. Eis o presente que está a gerar burburinho - Big Brother

A força dos fãs voltou a fazer a diferença. Liliana, ex-concorrente da Casa dos Segredos 9, recebeu presente de luxo, avaliado em cerca de 1000 euros, oferecido por seguidores que quiseram marcar presença nesta nova fase da sua vida fora da televisão.

A ligação entre os fãs e os concorrentes da Casa dos Segredos continua a provar que vai muito além do ecrã. Desta vez, foi Liliana, ex-concorrente da 9.ª edição do reality show da TVI, quem recebeu uma demonstração de carinho que não passou despercebida: a oferta de uma máquina fotográfica avaliada em cerca de 1000 euros, a popular Canon G7X, conhecida por ser uma das favoritas entre criadores de conteúdo digital.

Mais do que o valor material, o gesto destacou-se pela intenção. A prenda foi acompanhada por uma mensagem profundamente emotiva, onde os fãs expressam apoio incondicional, orgulho no percurso de Liliana e a certeza de que estarão sempre presentes nesta nova fase da sua vida, mesmo à distância. Palavras como “amor”, “força”, “inspiração” e “companhia” refletem uma relação construída com base na empatia e na identificação que muitos sentiram ao longo do programa.

No caso de Liliana, a escolha de uma máquina fotográfica não parece aleatória, trata-se de uma ferramenta associada à criatividade, à partilha de momentos e à construção de uma presença digital, algo cada vez mais relevante após a saída de um formato televisivo mediático.

Relacionados

Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Afonso Leitão surge "atrás das grades" após polémica: «As queixas deram resultado»

Rendida a novo País, Cristina Ferreira faz revelação privada: «Foi o que mais me impressionou»
Temas: Liliana Oliveira

Fora da Casa

Alvo de mensagens de ódio, namorada de Maycon toma atitude radical: «Não vou justificar a minha vida nem o meu amor»

Alvo de mensagens de ódio, namorada de Maycon toma atitude radical: «Não vou justificar a minha vida nem o meu amor»

Há 14 min
Como nunca o viu: As fotografias da mudança radical de Fábio Pereira que poucos acreditavam ser possível

Como nunca o viu: As fotografias da mudança radical de Fábio Pereira que poucos acreditavam ser possível

Há 38 min
É isto que está a salvar Cláudia Nayara após ano dramático, em que perdeu o segundo filho

É isto que está a salvar Cláudia Nayara após ano dramático, em que perdeu o segundo filho

Há 39 min
Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

Ontem às 22:23
Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Ontem às 21:52
O seu bebé chora muito e não sabe como pará-lo? Vânia Sá descobriu um truque simples e infalível

O seu bebé chora muito e não sabe como pará-lo? Vânia Sá descobriu um truque simples e infalível

Ontem às 19:49
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Ontem às 15:32
Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

2 jun 2025, 12:07
Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»

Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»

Ontem às 09:49
Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

31 dez 2025, 21:56
Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

Ontem às 16:32
Ver Mais

Notícias

Alvo de mensagens de ódio, namorada de Maycon toma atitude radical: «Não vou justificar a minha vida nem o meu amor»

Alvo de mensagens de ódio, namorada de Maycon toma atitude radical: «Não vou justificar a minha vida nem o meu amor»

Há 14 min
É isto que está a salvar Cláudia Nayara após ano dramático, em que perdeu o segundo filho

É isto que está a salvar Cláudia Nayara após ano dramático, em que perdeu o segundo filho

Há 39 min
Fãs de Liliana gastam fortuna para a surpreenderem. Eis o presente que está a gerar burburinho

Fãs de Liliana gastam fortuna para a surpreenderem. Eis o presente que está a gerar burburinho

Há 3h e 20min
Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

Vídeos e fotografias exclusivas. Afonso Leitão e Catarina Miranda em clima de romance como nunca os viu

Ontem às 22:23
Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Diogo Alexandre olha para 2026 e deixa pista sobre o amor: «Ideal para minha namorada. A mulher da minha vida»

Ontem às 21:52
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados
04:15

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

19 jan, 00:52
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
05:34

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal

18 jan, 09:41
Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

16 jan, 17:35
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

16 jan, 14:15
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

16 jan, 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Monteiro passa por mudança e Cristina Ferreira brinca: "O Manuel Luís Goucha mandava-me logo mensagem"

João Monteiro passa por mudança e Cristina Ferreira brinca: "O Manuel Luís Goucha mandava-me logo mensagem"

Há 2h e 7min
Afonso Leitão faz confissão sobre Catarina Miranda: "Nunca imaginei..."

Afonso Leitão faz confissão sobre Catarina Miranda: "Nunca imaginei..."

Há 3h e 40min
"No final, renasces": Francisco Monteiro feliz com companhia especial... e Marcia Soares reage assim!

"No final, renasces": Francisco Monteiro feliz com companhia especial... e Marcia Soares reage assim!

Ontem às 15:27
Francisco Monteiro em choque: "Está na altura de acordar"

Francisco Monteiro em choque: "Está na altura de acordar"

Ontem às 11:32
Longe de Portugal, Cristina Ferreira e João Monteiro fazem "cerimónia de longa vida"!

Longe de Portugal, Cristina Ferreira e João Monteiro fazem "cerimónia de longa vida"!

Ontem às 10:21
Ver Mais Outros Sites