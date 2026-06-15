O que não se via na televisão? Liliana denuncia comportamento de Afonso depois de terminar com Catarina Miranda

O fim da relação entre Afonso Leitão e Catarina Miranda continua a dar que falar. Esta segunda-feira, Liliana Oliveira esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10 e partilhou a sua visão sobre os acontecimentos que envolveram o antigo casal.

A ex-concorrente revelou que começou a desconfiar de que existiam problemas entre os dois ainda durante a sua permanência na casa. Segundo explicou, foi a mudança de atitude de Afonso que a levou a tirar essa conclusão.

«Foi pela cara, pela reação, pela postura falsa também do Afonso... e digo isto sem medo: Só uma pessoa podia deixá-lo assim», afirmou Liliana, defendendo que apenas Catarina Miranda teria capacidade para o afetar daquela forma.

Durante a conversa, Liliana recordou ainda que deixou de ouvir Afonso falar de Catarina Miranda ou enviar-lhe as habituais mensagens carinhosas, algo que, na sua opinião, foi um sinal evidente de que a relação atravessava um momento complicado.

A ex-concorrente foi mais longe e garantiu que o comportamento de Afonso mudava consoante as câmaras estavam ligadas ou não. «O Afonso era uma pessoa totalmente diferente, era mesmo da água para o vinho», contou, referindo-se aos momentos em que a emissão era interrompida durante a madrugada, nas horas de sono. Segundo conta, «havia uma discrepância total» entre a sua postura com as câmaras ligadas e a forma como agia durante a noite, depois de a emissão fechar, insinuando que o ex-colega estava intencionalmente a interpretar o papel de vítima: «Estava a fazer um papel de vítima triste».

Apesar de admitir que não conhece todos os detalhes do que aconteceu fora da casa, Liliana Oliveira confessou que as informações que lhe chegaram não a surpreenderam. A antiga concorrente mostrou-se ainda mais próxima da versão apresentada por Catarina Miranda. «Não me choca (...) O que me foram dizendo não me choca e acredito que sim, que tenha razão, porque conhecendo um pouquinho (…) não me cheira assim muita confiança», rematou.

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