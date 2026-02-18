Quem ficou na vida de Liliana após o Secret Story 9? Eis os nomes

Liliana Oliveira voltou a aproximar-se dos seguidores através das redes sociais e acabou por revelar um detalhe que não passou despercebido aos fãs do Secret Story - Casa dos Segredos 9. A ex-concorrente abriu uma caixa de perguntas no Instagram e foi desafiada a responder: «Uma ex-concorrente com quem ainda falas».

Sem rodeios, Liliana fez questão de mencionar quatro nomes, mostrando que algumas ligações criadas dentro da casa continuam fora do jogo. «Leandro, Lídia, Vera e Sandro», respondeu, identificando os antigos colegas com quem mantém contacto.

A revelação rapidamente gerou reações entre os seguidores do formato, sempre atentos às amizades que sobrevivem após o reality show. Apesar das tensões e estratégias que marcam o dia a dia dentro da casa mais vigiada do país, a resposta de Liliana Oliveira mostra que, para alguns concorrentes, as relações criadas durante o programa ultrapassam as câmaras e mantêm-se na vida real.