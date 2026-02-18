Quem ficou na vida de Liliana após o Secret Story 9? Eis os nomes

Ao Minuto

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida” - Big Brother
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro” - Big Brother
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência” - Big Brother
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa" - Big Brother
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada - Big Brother
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco” - Big Brother
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco” - Big Brother
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos” - Big Brother
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim” - Big Brother
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?” - Big Brother
Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-” - Big Brother
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico - Big Brother
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim» - Big Brother
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Quem ficou na vida de Liliana após o Secret Story 9? Eis os nomes

Quem ficou na vida de Liliana após o Secret Story 9? Eis os nomes
Liliana Oliveira

Depois de abrir uma caixa de perguntas no Instagram, Liliana Oliveira respondeu a uma das curiosidades mais frequentes dos fãs e revelou quais os ex-concorrentes do Secret Story 9 com quem mantém contacto.

Liliana Oliveira voltou a aproximar-se dos seguidores através das redes sociais e acabou por revelar um detalhe que não passou despercebido aos fãs do Secret Story - Casa dos Segredos 9. A ex-concorrente abriu uma caixa de perguntas no Instagram e foi desafiada a responder: «Uma ex-concorrente com quem ainda falas».

Sem rodeios, Liliana fez questão de mencionar quatro nomes, mostrando que algumas ligações criadas dentro da casa continuam fora do jogo. «Leandro, Lídia, Vera e Sandro», respondeu, identificando os antigos colegas com quem mantém contacto.

A revelação rapidamente gerou reações entre os seguidores do formato, sempre atentos às amizades que sobrevivem após o reality show. Apesar das tensões e estratégias que marcam o dia a dia dentro da casa mais vigiada do país, a resposta de Liliana Oliveira mostra que, para alguns concorrentes, as relações criadas durante o programa ultrapassam as câmaras e mantêm-se na vida real.

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Há 4 min
Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

Há 35 min
Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»

Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»

Há 2h e 48min
Cristina Ferreira reage a vídeo hilariante de Ruben e Tatiana Boa Nova. A resposta do ex-concorrente é imperdível

Cristina Ferreira reage a vídeo hilariante de Ruben e Tatiana Boa Nova. A resposta do ex-concorrente é imperdível

Há 3h e 40min
Dias depois de anunciar separação, Marco Costa viaja com a ex-sogra. O motivo é inesperado

Dias depois de anunciar separação, Marco Costa viaja com a ex-sogra. O motivo é inesperado

Hoje às 17:34
Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Há 4 min
Cristina Ferreira reage a vídeo hilariante de Ruben e Tatiana Boa Nova. A resposta do ex-concorrente é imperdível

Cristina Ferreira reage a vídeo hilariante de Ruben e Tatiana Boa Nova. A resposta do ex-concorrente é imperdível

Há 3h e 40min
Dias depois de anunciar separação, Marco Costa viaja com a ex-sogra. O motivo é inesperado

Dias depois de anunciar separação, Marco Costa viaja com a ex-sogra. O motivo é inesperado

Hoje às 17:34
Anunciou separação e agora viaja com a ex-sogra. E este foi o motivo
00:24

Anunciou separação e agora viaja com a ex-sogra. E este foi o motivo

Hoje às 17:04
Pedro Jorge partilha momento íntimo com Marisa. O gesto do casal derrete qualquer um

Pedro Jorge partilha momento íntimo com Marisa. O gesto do casal derrete qualquer um

Hoje às 16:32
Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova
02:48

Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova

Ontem às 16:20
Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares
01:14

Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares

Ontem às 15:35
Filipe Delgado não tem concertos há dois anos e quer encher o Meo Arena como o Tony Carreira
10:04

Filipe Delgado não tem concertos há dois anos e quer encher o Meo Arena como o Tony Carreira

16 fev, 00:27
De coração aberto: A arrepiante declaração de Maria Botelho Moniz aos recrutas
08:25

De coração aberto: A arrepiante declaração de Maria Botelho Moniz aos recrutas

14 fev, 21:40
Completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Recrutas assistiram às notícias do último mês e não escondem a tristeza
08:25

Completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Recrutas assistiram às notícias do último mês e não escondem a tristeza

14 fev, 21:39
Marcia Soares prepara novidade... para a mesma altura da gala de aniversário da TVI!

Marcia Soares prepara novidade... para a mesma altura da gala de aniversário da TVI!

Há 42 min
«Número um do Brasil»: Francisco Monteiro conhece ídolo no Carnaval do Rio de Janeiro

«Número um do Brasil»: Francisco Monteiro conhece ídolo no Carnaval do Rio de Janeiro

Hoje às 16:18
Em lugar icónico, Francisco Monteiro vive noite inesquecível: "Já posso morrer feliz"

Em lugar icónico, Francisco Monteiro vive noite inesquecível: "Já posso morrer feliz"

Hoje às 10:00
"Namoras?": Bárbara Parada responde à "pergunta que não quer calar"!

"Namoras?": Bárbara Parada responde à "pergunta que não quer calar"!

Ontem às 19:43
Antes de anunciar separação, Marco Costa assumiu: "A relação é um mapa rasgado"

Antes de anunciar separação, Marco Costa assumiu: "A relação é um mapa rasgado"

Ontem às 16:08
