Cristina Ferreira expõe drama vivido por Liliana: «Foi muito difícil para ela»

Liliana Oliveira voltou a estar no centro da polémica no Secret Story – Desafio Final. Na madrugada desta segunda-feira, 18 de maio, a concorrente protagonizou uma discussão intensa com Pedro Jorge, assunto que acabou por ser analisado no programa Dois às 10.

Durante a tertúlia dedicada ao reality show, Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins comentaram também as críticas e julgamentos de que Liliana foi alvo após a participação na nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos.

Perante o tema, Cláudio Ramos mostrou-se direto na sua opinião: «Se tivesse sofrido muito, se estivesse muito traumatizada, muito magoada e à beira da morte emocional, ela não teria entrado. Entra porque quer».

Foi então que Cristina Ferreira decidiu fazer uma revelação inesperada sobre a concorrente. «Posso eu aqui confirmar que ela teve mesmo muitas dúvidas de entrar. Foi muito difícil para ela e esteve na dúvida se ia ou não», afirmou a apresentadora, surpreendendo os comentadores em estúdio.

Cristina Ferreira explicou ainda que conhece detalhes que não são públicos e destacou a pressão emocional sentida por alguns concorrentes quando recebem convites para regressar aos reality shows. «Eu sei um bocadinho mais de coisas do que vocês todos», começou por dizer.

A apresentadora acrescentou ainda: «Às vezes, as pessoas também se sentem um bocadinho nesta obrigação de dar à casa… Nós temos de dizer isto: há pessoas que sentem que, se a casa lhes está a fazer o convite, é sinal de que as estão, de alguma forma, a agradecer também aquilo que fizeram».

As declarações de Cristina Ferreira acabaram por gerar reação entre os fãs do programa, numa altura em que Liliana Oliveira continua a dividir opiniões dentro e fora da casa mais vigiada do país.

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