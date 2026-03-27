«Não me interpretem mal»: Liliana Oliveira partilha opinião polémica sobre Eva na relação com Diogo

A manhã desta sexta-feira ficou marcada pela presença de Liliana Oliveira no programa Dois às 10, apresentado por Cláudio Ramos. A ex-concorrente do Secret Story 9 comentou o momento mais polémico do reality show e não evitou o tema que continua a dominar as conversas dentro e fora da casa.

Logo no início da conversa, Liliana fez questão de afastar comparações com a sua própria experiência no programa. A comentadora lembrou que a sua entrada na casa aconteceu num contexto completamente diferente e garantiu que não existiu qualquer tipo de estratégia semelhante.

Ainda assim, acabou por apontar falhas na postura de Diogo ao longo das últimas semanas. Liliana considerou que o concorrente foi adiando a verdade e não foi totalmente sincero nem com Eva nem consigo próprio, algo que, na sua opinião, acabou por agravar ainda mais a situação.

Apesar disso, a ex-concorrente deixou claro que não isenta Eva de responsabilidade. «Não me interpretem mal... Ela acaba por ter um bocadinho de culpa», começou por dizer, antes de explicar que, embora sinta empatia pela concorrente, acredita que também houve decisões suas que contribuíram para que a situação chegasse a este ponto.

Liliana destacou ainda uma diferença clara entre esta edição e a que viveu. Segundo a ex-concorrente, os participantes atuais mostram mais empatia uns pelos outros, algo que diz não ter sentido da mesma forma na sua edição do programa.

Outro ponto que chamou a atenção foi a reação do público. Liliana considerou que Ariana está a ser mais criticada do que Diogo, algo que considera injusto, uma vez que o concorrente tem uma responsabilidade maior em toda a situação.

As declarações da ex-concorrente estão agora a gerar debate nas redes sociais e prometem continuar a dar que falar, numa altura em que a relação entre Eva, Diogo e Ariana continua a ser um dos temas mais comentados desta edição do Secret Story 10.

Veja o momento aqui: