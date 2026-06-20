Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

A relação de Liliana Oliveira e Fábio Pereira continua de vento em popa. O casal, que se apaixonou durante a participação na nona edição de Secret Story - Casa dos Segredos, tem partilhado vários momentos da vida a dois nas redes sociais, agora que Liliana está fora do Desafio Final, e continua a conquistar os fãs.

Nesta sexta-feira, 19 de junho, Liliana Oliveira voltou a mostrar-se ao lado do namorado numa nova publicação no Instagram. Na imagem, a ex-concorrente surge com um boneco de pelúcia ao colo, protagonizando um momento ternurento.

Contudo, foi a legenda escolhida pela jovem que mais chamou a atenção dos seguidores. «Apresento o nosso filho, Popy», escreveu Liliana Oliveira, acrescentando um emoji em forma de coração.

A publicação não tardou a gerar reações entre os fãs do casal, que continuam a acompanhar com entusiasmo esta história de amor nascida na casa mais vigiada do país.

Veja a foto aqui: