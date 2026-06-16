Crise na relação? Liliana e Fábio quebram o silêncio e as declarações vão surpreendê-lo

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

Marisa Susana lançou suspeitas sobre uma possível crise no relacionamento de Liliana Oliveira e Fábio Pereira durante o Secret Story – Desafio Final, da TVI.

Expulsa do reality show este domingo, 14 de junho, Liliana marcou presença no programa Dois às 10, ao lado do namorado, onde ambos reagiram aos comentários feitos pela ex-concorrente: «Nota-se que é uma concorrente que não tem medo de dizer absolutamente nada, mesmo que seja mentira. E, ali, por que é que não falou? Se sabia de algo, falava do início ao fim. Foram só mentiras atrás de mentiras e está tudo bem, foi o que ela quis fazer. Ao fim de sete semanas, decidiu mandar essa», começou por afirmar a ex-concorrente.

Já Fábio Pereira revelou o impacto dos rumores cá fora: «Recebi telefonemas, pessoas a perguntar se era mesmo verdade. Depois já me mandavam prints de conversas de pessoas que apanharam uma parte da conversa e acrescentaram cada vez mais pontos».

Perante as especulações, Liliana Oliveira fez questão de deixar uma garantia: «Nós estamos bem».