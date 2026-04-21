Liliana e Fábio "ironizam" o pedido de casamento do ex-noivo Zé em vídeo que já está viral (e a gerar controvérsia)

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

Quem é que não se lembra do icónico (e controverso) pedido de casamento de Zé a Liliana, na gala de estreia do Secret Story 9? O casal era para entrar junto na casa mais vigiada do País, mas o jovem ficou à porta. Dentro do reality show da TVI, a ex-concorrente acabou por terminar o noivado por se ter apaixonado por Fábio, com quem tem uma relação até hoje. Agora, os dois "ironizaram" o pedido de casamento, num vídeo que está a dar que falar.

Na rede social Tik Tok, Liliana Oliveira partilhou um vídeo em que Fábio Pereira surge a ajoelhar-se perante ela, no meio da rua, para lhe apertar os atacadores dos ténis. No entanto, a legenda que a finalista do Secret Story 9 escolheu para o registo não passou despercebida, e é uma clara referência ao pedido de casamento que Zé Andrade lhe fez na gala de estreia daquela edição.

«Tive um Deja Vu, até me assustei. Desta eu não esperava», escreveu Liliana.

Pode ver aqui o vídeo em questão:

E se por um lado muitos fãs reagiram com humor, outros parecem não ter gostado da brincadeira. «Estão a provar a muita gente que são inseparáveis 👏🏼👏🏼», «Vocês arrasam muito! 🤣🤍», «Quem devia tar assustado era ele 😂 que isso significava que vinha aí o próximo 😂😂», «Que falta de conteúdo...», «Ainda gozam com a situação, só demonstra o vosso carácter», são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.