Liliana Oliveira pronuncia-se publicamente após polémica com ex-noivo Zé: «Nunca deveria ser esquecido...»

Liliana Oliveira, ex-concorrente do Secret Story, decidiu falar publicamente depois de semanas marcadas por críticas, ataques nas redes sociais e muita revolta em torno do fim do noivado com Zé e da relação que vive com Fábio desde a participação no programa.

Após uma entrevista do casal no Dois às 10, a jovem recorreu às redes sociais para partilhar um longo e emotivo desabafo, onde expõe o impacto emocional que esta fase teve na sua vida e deixa um apelo claro contra o ódio gratuito.

«Participar num jogo nunca deveria justificar ódio. Entrei numa casa para viver uma experiência, para jogar, errar, aprender. Não entrei para ser perfeita, nem para ser julgada como se deixasse de ser pessoa», começa por escrever.

Liliana revela que tem sido alvo de mensagens de ódio, insultos e até desejos de morte, algo que garante ser difícil de suportar: «Recebo mensagens de ódio, insultos e até desejos de morte. Tudo isto por causa de um jogo. Por causa de uma narrativa vista de fora, recortada, interpretada. Sou humana. Tenho limites. E nada do que vivi anula isso», desabafa.

Sobre a ligação emocional que surgiu dentro da casa, e que esteve no centro da polémica, a ex-concorrente é clara ao afastar acusações de estratégia ou encenação: «O que aconteceu comigo, apaixonar-me, não é um erro. Não foi estratégia, não foi encenação. Foi real. Num contexto intenso, fechado, onde as emoções se amplificam, os sentimentos acontecem. E sentir nunca será um crime.»

Liliana sublinha ainda que aquilo que o público viu foi apenas uma parte da sua história: «Foi um jogo, sim. Mas sentimentos não obedecem a regras nem a câmaras. O que se viu foi apenas uma parte de mim, não a totalidade. Ninguém é só aquilo que aparece na televisão.»

«Ninguém merece ódio por ser imperfeito, por não agradar, por viver. O ódio não é opinião. As palavras têm impacto. Antes de qualquer rótulo, antes de qualquer julgamento, existe uma pessoa. E isso nunca deveria ser esquecido», termina.

A entrevista do casal no Dois às 10

Fábio e Liliana estiveram esta manhã no Dois às 10, onde partilharam um testemunho perturbador sobre o lado mais negro da exposição pública. O casal revelou que tem sido alvo de ameaças de morte e de comentários maldosos nas redes sociais, uma situação que se intensificou durante a recente viagem a Paris.

Em direto, Liliana contou um dos comentários mais graves que recebeu, sublinhando que há mensagens que ultrapassam todos os limites. «Tu devias morrer», revelou, explicando que, apesar de estar habituada a críticas e insultos, são as ameaças de morte que mais a chocam.

A ex-concorrente de Secret Story 9 fez questão de esclarecer que as acusações e os comentários ofensivos, embora dolorosos, acabam por fazer parte da realidade de quem se expõe publicamente. No entanto, aquilo que considera verdadeiramente alarmante são as mensagens que colocam em causa a sua segurança e a sua vida.

Fábio, por sua vez, revelou que durante a viagem a Paris o casal continuou a ser alvo de ataques nas redes sociais, com mensagens particularmente violentas. «Rezavam que o avião caísse», contou, visivelmente indignado com o teor dos comentários.

