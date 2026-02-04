Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Liliana Oliveira tem motivos para celebrar! A ex-concorrente do Secret Story 9 acaba de concretizar um sonho e partilhou a novidade com os fãs.

No Instagram, a finalista da última edição da Casa dos Segredos anunciou que deu início a um novo projeto em nome próprio. «Estava ansiosa para partilhar isto convosco», começou por escrever.

«Quem me acompanhou na casa, sabe o quanto adoro cuidar de mim, sentir o que visto e ver mulheres confiantes e bem vestidas. É desta paixão que nasce a Liliana Oliveira Store», acrescentou a namorada de Fábio Pereira.

«É um projeto abraçado com garra, ao lado de quem me faz bem e pensado para mulheres que gostam de se sentir bonitas, seguras e especiais. Estou pronta para vestir as meninas bonitas que farão parte deste percurso. Vamos juntas», findou.

Pode ver tudo aqui:

Felizes e apaixonados! Liliana Oliveira e Fábio Pereira já vivem juntos e mostraram tudo

A história de amor de Liliana Oliveira e Fábio Pereira, que começou no Secret Story – Casa dos Segredos 9, acaba de ganhar um novo e importante capítulo. O casal já vive junto e não esconde a felicidade deste momento tão especial.

Foi através do Instagram que Liliana, finalista do reality show da TVI, anunciou a novidade aos seguidores, partilhando várias imagens do novo espaço que já chamam de lar. Na legenda, a jovem deixou palavras carregadas de emoção, sublinhando a confiança que sempre teve na relação e no caminho que decidiram construir a dois: «Sempre soube que ia dar certo. E deu mesmo. Eu, tu, o nosso amor e a nossa casinha».

Liliana fez ainda questão de recordar o percurso recente do casal, revelando que foi há apenas um mês que dormiram juntos pela primeira vez fora da Casa mais vigiada do país: «Há 1 mês dormimos pela primeira vez fora da Casa e hoje, pela primeira vez, dormimos na nossa casa». Agora, o momento ganha outro significado, já que passaram a primeira noite na casa que escolheram para iniciar esta nova fase da vida.

A ex-concorrente destacou ainda que acredita que este passo não aconteceu por acaso, mas sim por aquilo que descreve como destino, reforçando a cumplicidade e o amor que os une: «Não se trata de coincidência, mas sim de destino».