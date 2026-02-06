«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

Liliana Oliveira está «de rastos». Dois dias depois de ter anunciado um novo desafio profissional, a ex-concorrente do Secret Story 9 recorreu às redes sociais para revelar que sofreu um percalço.

Através de uma story partilhada esta sexta-feira, 6 de fevereiro, no Instagram, Liliana Oliveira começou por expressar o seu desânimo ao escrever: «De rastos!!!». De seguida, deixou um apelo direto às seguidoras: «Peço por favor às meninas que fizeram o pagamento me enviem mensagem com os dados (nome, morada e contacto) para finalizar a encomenda por favor.»

Mais tarde, Liliana Oliveira explicou a origem do problema, revelando: «A conta da página de roupa foi denunciada… mal consiga crio outra página», referindo-se à denúncia da conta associada ao seu novo projeto na área da moda.

Pode ver tudo aqui:

Mais tarde, Liliana Oliveira regressou à mesma plataforma para revelar que está a tratar de uma nova página nas redes sociais para o seu tão ambicionado projeto.

«Foi um dia muito difícil, mas seguimos fortes! A conta da loja já está a ser tratada, peço que aguardem um pouquinho para vos mostrar todas as novidades», escreveu, na legenda de uma foto em que surge sorridente ao lado de Fábio Pereira, o namorado.