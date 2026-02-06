«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Ao Minuto

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta - Big Brother

Liliana Oliveira, ex-concorrente do Secret Story 9, partilhou um desabafo emotivo em que não esconde o desânimo depois de sofrer um duro revés.

Liliana Oliveira está «de rastos». Dois dias depois de ter anunciado um novo desafio profissional, a ex-concorrente do Secret Story 9 recorreu às redes sociais para revelar que sofreu um percalço. 

Através de uma story partilhada esta sexta-feira, 6 de fevereiro, no Instagram, Liliana Oliveira começou por expressar o seu desânimo ao escrever: «De rastos!!!». De seguida, deixou um apelo direto às seguidoras: «Peço por favor às meninas que fizeram o pagamento me enviem mensagem com os dados (nome, morada e contacto) para finalizar a encomenda por favor.»

Mais tarde, Liliana Oliveira explicou a origem do problema, revelando: «A conta da página de roupa foi denunciada… mal consiga crio outra página», referindo-se à denúncia da conta associada ao seu novo projeto na área da moda.

Pode ver tudo aqui:

Mais tarde, Liliana Oliveira regressou à mesma plataforma para revelar que está a tratar de uma nova página nas redes sociais para o seu tão ambicionado projeto. 

«Foi um dia muito difícil, mas seguimos fortes! A conta da loja já está a ser tratada, peço que aguardem um pouquinho para vos mostrar todas as novidades», escreveu, na legenda de uma foto em que surge sorridente ao lado de Fábio Pereira, o namorado. 

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Liliana e Fábio

Relacionados

Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Fábio revela particularidade da relação com Liliana «Uma das melhores sensações do mundo»

Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa

Solteiro e sem pudores: Depois do drama vivido ao longo do Secret Story 9, mostra-se mais sensual do que nunca
Temas: Liliana Oliveira Secret Story

Mais Vistos

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

4 fev, 15:44
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Ontem às 19:52
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Ontem às 22:06
Ver Mais

Notícias

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Há 1h e 16min
Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Hoje às 11:13
Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Ontem às 22:37
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Ontem às 22:06
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ontem às 20:04
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Hoje às 11:13
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Ontem às 22:06
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ontem às 20:04
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Ontem às 18:53
Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Ontem às 18:21
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Há 1h e 16min
Inédito! Revelados os motivos pelos quais os Instrutores não se riem dos recrutas: «Nós também temos vontade»
01:58

Inédito! Revelados os motivos pelos quais os Instrutores não se riem dos recrutas: «Nós também temos vontade»

Há 1h e 55min
A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado
04:49

A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado

Há 2h e 1min
Instrutor rasga os recrutas: «A vossa sorte é que isto foi só a caução»
01:15

Instrutor rasga os recrutas: «A vossa sorte é que isto foi só a caução»

Há 2h e 29min
De chorar a rir! Filipe Delgado confessa-se ao Instrutor Marques: «Comentei o seu físico»
03:41

De chorar a rir! Filipe Delgado confessa-se ao Instrutor Marques: «Comentei o seu físico»

Há 3h e 50min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Liliana Almeida adota novo visual: "Valeu a pena a espera"

Liliana Almeida adota novo visual: "Valeu a pena a espera"

Há 3h e 8min
Marcia Soares não cala a revolta: "Hoje em dia, parece que é proibido"

Marcia Soares não cala a revolta: "Hoje em dia, parece que é proibido"

Há 3h e 29min
"Estava leve, não estava?": Marcia Soares comenta sorriso de Francisco Monteiro

"Estava leve, não estava?": Marcia Soares comenta sorriso de Francisco Monteiro

Hoje às 10:24
Francisco Monteiro e Marcia Soares divulgam momento especial: "Há coisas que não mudam"

Francisco Monteiro e Marcia Soares divulgam momento especial: "Há coisas que não mudam"

Hoje às 09:25
Ana Soares e Ruben Silvestre apresentam a filha bebé... de forma original: veja as imagens!

Ana Soares e Ruben Silvestre apresentam a filha bebé... de forma original: veja as imagens!

Ontem às 22:33
Ver Mais Outros Sites