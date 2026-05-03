De finalista a candidata à vitória: Esta concorrente acaba de entrar na casa do Secret Story - Desafio Final

Liliana Oliveira está de volta. Foi uma das figuras mais mediáticas do Secret Story 9, edição onde não só se destacou pelo jogo como também pela vida pessoal, ao terminar um noivado e iniciar uma nova relação amorosa dentro da casa. A sua prestação não passou despercebida ao público, garantindo-lhe um lugar no pódio, ao conquistar o terceiro lugar.

Agora, a concorrente está de regresso ao universo do Secret Story, para o grande Desafio Final, com um objetivo bem definido: jogar de forma independente e lutar pela vitória. Mais experiente e consciente da dinâmica do jogo, assume que entra nesta nova fase com outra postura e maior foco.

Licenciada em Psicologia, conjuga a formação académica com um forte interesse pelo mundo da estética. Vaidosa e atenta à imagem, não esconde a paixão por cuidados de beleza e revela o desejo de investir na área, nomeadamente através de um curso de extensões de cabelo, um projeto que ambiciona concretizar fora da casa.

Conhecida pelo temperamento intenso, destaca-se por ser frontal e emotiva, características que marcaram a sua primeira participação. Ao longo do programa, mostrou-se explosiva e impulsiva, sem receio de expressar o que sente, traços que dividiram opiniões, mas que também conquistaram uma legião de seguidores.

Com o regresso ao formato, a expectativa cresce em torno da sua prestação. Determinada a não repetir erros do passado, garante que desta vez o foco será exclusivamente o jogo, numa estratégia que poderá ser decisiva para alcançar o primeiro lugar no “Desafio Final”.

Cá fora, deixa o namorado Fábio Pereira a apoiá-la.