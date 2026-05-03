Ela está de volta. Liliana Oliveira é a nova concorrente do Secret Story - Desafio Final

Depois de uma passagem intensa pelo “Secret Story 9”, onde viveu altos e baixos pessoais, Liliana volta mais focada e determinada a conquistar a vitória.

Ganhou notoriedade no Secret Story 9, edição onde a sua história pessoal acabou por se cruzar inevitavelmente com o jogo. Entre decisões marcantes, destacou-se o fim de um noivado e o início de uma nova relação, acontecimentos que acompanharam de perto o seu percurso até à final, onde alcançou o terceiro lugar.

De volta ao Secret Story - Desafio Final, assume uma nova abordagem. Entra com a intenção clara de jogar por conta própria e evitar distrações que possam comprometer o seu desempenho.

Formada em Psicologia, alia o conhecimento académico a um forte interesse pelo universo da beleza. Cuida da imagem com dedicação e admite que pretende aprofundar competências na área da estética, com especial interesse em formação especializada em extensões de cabelo.

A personalidade intensa continua a ser uma das suas marcas. Não evita confrontos, reage de forma emotiva e valoriza a autenticidade, características que já tinham dado que falar na edição anterior. Esse perfil direto e impulsivo promete voltar a influenciar a dinâmica dentro da casa.

Com uma experiência prévia que lhe deu visibilidade e aprendizagem, entra nesta nova etapa com ambição renovada. O objetivo é claro: chegar mais longe e transformar o estatuto de finalista numa vitória no “Desafio Final”.