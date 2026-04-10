Passado duro de Liliana vem ao de cima: Concorrente chora e colegas não perdoam «Papel de atriz»

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A manhã desta sexta-feira ficou marcada por um momento emotivo no Secret Story 10. Liliana não conteve as lágrimas ao recordar o período difícil em que trabalhou como empregada de limpeza na Suíça, uma fase que recordou após vestir uma farda semelhante durante uma dinâmica dentro da casa.

A manhã desta sexta-feira foi marcada por um momento de grande emoção no Secret Story 10, quando Liliana não conseguiu conter as lágrimas ao recordar um período difícil do seu passado.

Durante uma dinâmica proposta pela produção, Liliana ficou responsável por vestir uma farda de empregada e fazer as tarefas domésticas, algo que rapidamente despertou memórias dolorosas da sua vida fora do programa.

Visivelmente abalada, a concorrente começou a chorar e acabou por revelar aos colegas a história por detrás da sua reação. Liliana recordou o período em que viveu na Suíça, onde trabalhou como empregada de limpeza e enfrentou várias adversidades até conseguir encontrar um emprego melhor e melhorar as suas condições de vida. Mais tarde, pediu para reunir todos os colegas na sala e voltou a falar sobre essa fase difícil da sua vida. Ao ouvir o relato da concorrente, Diogo não escondeu a emoção e acabou também por se comover com as palavras de Liliana.

No entanto, o momento ganhou novos contornos quando Liliana decidiu tirar a farda que tinha vestido durante a dinâmica. A concorrente afirmou que não iria permitir ser “espezinhada” por alguns colegas dentro da casa. Perante a situação, Diogo surpreendeu os restantes participantes ao vestir voluntariamente a farda, num gesto de solidariedade para com a colega.

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Apesar da emoção inicial, o ambiente rapidamente mudou. Durante a reunião na sala, Sara acusou Liliana de estar a fazer “papel de atriz”, o que gerou um momento de tensão entre as duas concorrentes e levou a uma troca de palavras.

 

Também Ricardo João mostrou desconfiança em relação à atitude de Liliana. O concorrente afirmou não acreditar na emoção demonstrada pela colega e acusou-a de ter “lágrimas de crocodilo”.

 

Afinal, qual é o emprego de Liliana na Suiça?

Atualmente com 33 anos, Liliana vive na Suíça, onde trabalha como massagista e empresária. A concorrente saiu cedo de Portugal e, segundo revelou dentro da casa do Secret Story, começou por enfrentar várias dificuldades no estrangeiro, tendo passado por diferentes empregos até conseguir melhorar a sua situação profissional.

Com o passar do tempo, conseguiu mudar de área e construir o seu próprio caminho profissional. Hoje divide-se entre o trabalho como massagista e a vertente empresarial

 

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