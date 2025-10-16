‘Team’ de Liliana responde às críticas com… números. E deixa qualquer um surpreendido

Liliana entrou no Secret Story no dia 14 de setembro e desde então que tem sido um dos nomes mais comentados desta edição, por ter entrado comprometida e se ter aproximado de outro concorrente pouco tempo depois.

Agora, a sua equipa recorreu às redes sociais para responder a todas as críticas de forma surpreendente, usando estatísticas da sua página de Instagram, que mostram um aumento substancial desde que Liliana entrou no Secret Story.

«72 milhões. Não precisamos de dizer mais nada», escreveram na legenda de um storie que mostra que entre 14 de setembro e 13 de outubro, o Instagram de Liliana soma mais de 72 milhões de visualizações, com mais de 290 mil contas alcançadas, sobretudo de não seguidores.

A história polémica de Liliana e Zé

Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País.

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana.

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu.

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e na gala do passado domingo ela terminou tudo.

Segredo desvendado

Raquel desvendou o segredo de Liliana, sendo esta a primeira vez que isto acontece nesta edição. Tudo aconteceu no Especial com Cristina Ferreira.

A melhor amiga de Ana Cristina apostou e não falhou: «Fui pedida em casamento na gala de estreia», é este o segredo de Liliana que Raquel acertou em cheio e que deixou todos em choque.

Com esta conquista Raquel fica assim com todo o dinheiro da conta de Liliana, que perde então tudo o que tinha até ao momento. Percorra a galeria que preparámos para si com as melhores imagens deste momento tão impactante.