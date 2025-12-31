Liliana perdeu uma das maiores conquistas da sua vida e nem faz ideia

Ao Minuto

Liliana vai dar metade do prémio a Fábio? O namorado esclarece tudo e faz revelações
Liliana vai dar metade do prémio a Fábio? O namorado esclarece tudo e faz revelações

A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana
A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana

Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos
Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos

Vera compara Pedro a Dylan e levanta polémica: «Isto aconteceu-me com ele...»
Vera compara Pedro a Dylan e levanta polémica: «Isto aconteceu-me com ele...»

Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

Liliana descontrola-se em discussão com Pedro sobre Zé: «Deixou o noivo ao Deus dará»
Liliana descontrola-se em discussão com Pedro sobre Zé: «Deixou o noivo ao Deus dará»

«Em off, ela dizia o que ele devia fazer»: Ex-concorrente implacável com Marisa e Pedro
«Em off, ela dizia o que ele devia fazer»: Ex-concorrente implacável com Marisa e Pedro

«Tu querias a casa toda contra ti»: Liliana duramente criticada pelos colegas
«Tu querias a casa toda contra ti»: Liliana duramente criticada pelos colegas

«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

Pedro foi subestimado? Concorrente acredita que sim e gera discórdia: «Drama Queen do ano»
Pedro foi subestimado? Concorrente acredita que sim e gera discórdia: «Drama Queen do ano»

Qual foi o momento mais marcante do Secret Story 9? Estas são as respostas surpreendentes do público
Qual foi o momento mais marcante do Secret Story 9? Estas são as respostas surpreendentes do público

Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas!
Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas!

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa
«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa

Massagens e carinho pela manhã: Marisa e Pedro começam o dia em clima romântico
Massagens e carinho pela manhã: Marisa e Pedro começam o dia em clima romântico

Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos
Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos

A grande entrada de Leandro. Os concorrentes comentam cada pormenor
A grande entrada de Leandro. Os concorrentes comentam cada pormenor

Inédito. Concorrentes recordam a entrada de Fábio, Liliana e Vera
Inédito. Concorrentes recordam a entrada de Fábio, Liliana e Vera

«Era preferível ter entrado o Miguel»: As duras palavras de Pedro em relação a Raquel
«Era preferível ter entrado o Miguel»: As duras palavras de Pedro em relação a Raquel

Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo»
Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo»

Inês sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não era algo que eu queria, de todo»
Inês sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não era algo que eu queria, de todo»

Liliana e Pedro envolvem-se numa forte discussão e a concorrente acaba a chorar baba e ranho: «Es muito baixo»
Liliana e Pedro envolvem-se numa forte discussão e a concorrente acaba a chorar baba e ranho: «Es muito baixo»

Liliana perdeu uma das maiores conquistas da sua vida e nem faz ideia

  • Secret Story
  • Há 2h e 31min
Liliana perdeu uma das maiores conquistas da sua vida e nem faz ideia - Big Brother

Liliana Oliveira viveu uma situação inesperada fora da casa que deixou os fãs e os familiares revoltados e os obrigaram a tomar medidas.

Pouco tempo antes da final do Secret Story 9, Liliana Oliveira enfrentou um momento inesperado fora da casa, deixando os familiares e os fãs em alerta. Os representantes das suas redes sociais perderam o acesso à mesma. 

O caso foi esclarecido através de um comunicado feito pela equipa da finalista através de um perfil alternativo criado no Instagram. «Informamos que ainda não conseguimos recuperar o acesso à página principal da Liana.», começaram por explicar.

Segundo quem gere a página, o bloqueio ocorreu na após terem sido feitas denúncias relacionadas com alegado conteúdo impróprio e nudez, apontando fotografias de biquíni como motivo. «Infelizmente, a maldade corre nas veias da team que decidiu agir contra nós», acusaram os representantes da conta de Liliana.

No mesmo comunicado, a equipa fez também questão de sublinhar que não compactua com este tipo de atitudes. «Não partilhamos desses princípios, nem agimos com esse tipo de intenção, nem nunca desceríamos a esse nível porque isto é um jogo, a vida real é cá fora», reforçaram. Ainda assim, garantem que não vão baixar os braços: “Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, o possível e o impossível para concretizar este sonho da nossa menina. E não serão haters indignados que nos vão parar. Um perfil pode ser banido, mas a força desta equipa ninguém derruba. Obrigada a todos pelo apoio 💛»

A mensagem terminou com um agradecimento a todos os apoiantes e com o anúncio de uma decisão importante. «Vamos manter este perfil ativo e, caso a recuperação da conta principal não seja possível, esta página passará a ser a oficial da Liana assim que sair da casa», explicaram, deixando ainda um apelo final ao bom senso e aos valores que, sublinham, «Apelamos ao bom senso e noção! São valores que levam para a vida e não terminaram no fim do ano como o Secret Story 9», frisam.

Veja a imagem. 

