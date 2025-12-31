Liliana perdeu uma das maiores conquistas da sua vida e nem faz ideia

Pouco tempo antes da final do Secret Story 9, Liliana Oliveira enfrentou um momento inesperado fora da casa, deixando os familiares e os fãs em alerta. Os representantes das suas redes sociais perderam o acesso à mesma.

O caso foi esclarecido através de um comunicado feito pela equipa da finalista através de um perfil alternativo criado no Instagram. «Informamos que ainda não conseguimos recuperar o acesso à página principal da Liana.», começaram por explicar.

Segundo quem gere a página, o bloqueio ocorreu na após terem sido feitas denúncias relacionadas com alegado conteúdo impróprio e nudez, apontando fotografias de biquíni como motivo. «Infelizmente, a maldade corre nas veias da team que decidiu agir contra nós», acusaram os representantes da conta de Liliana.

No mesmo comunicado, a equipa fez também questão de sublinhar que não compactua com este tipo de atitudes. «Não partilhamos desses princípios, nem agimos com esse tipo de intenção, nem nunca desceríamos a esse nível porque isto é um jogo, a vida real é cá fora», reforçaram. Ainda assim, garantem que não vão baixar os braços: “Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, o possível e o impossível para concretizar este sonho da nossa menina. E não serão haters indignados que nos vão parar. Um perfil pode ser banido, mas a força desta equipa ninguém derruba. Obrigada a todos pelo apoio 💛»

A mensagem terminou com um agradecimento a todos os apoiantes e com o anúncio de uma decisão importante. «Vamos manter este perfil ativo e, caso a recuperação da conta principal não seja possível, esta página passará a ser a oficial da Liana assim que sair da casa», explicaram, deixando ainda um apelo final ao bom senso e aos valores que, sublinham, «Apelamos ao bom senso e noção! São valores que levam para a vida e não terminaram no fim do ano como o Secret Story 9», frisam.

Veja a imagem.