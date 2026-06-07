Houve traição? Liliana faz acusação a Afonso e Marcelo Palma tem reação inusitada: «Tem um sétimo sentido»

Liliana e Afonso protagonizaram um dos momentos mais tensos da gala do Secret Story - Desafio Final deste domingo. A concorrente acusou o colega de ter "traído" a ex-namorada Jéssica Vieira e o clima azedou. Marcelo Palma, que é muito amigo de Jéssica e já foi muito próximo de Afonso, esteve a comentar os últimos acontecimentos e não deixou passar as declarações em branco.

«As insinuações da Liliana para com o Afonso, lá está. Eu acho que isto já acaba por ser um bocadinho também igual à situação do Pedro Jorge e da Liliana, mas acho que a Liliana há mais tempo dizia aqui, é verdade, se as mulheres tinham um 6.º sentido, eu acho que a Liliana tem um 7.º sentido, porque realmente ela sem saber, estando a falar de outras coisas passadas, acaba por estar a tocar num assunto que neste momento é sensível para o Afonso e ela sem saber nada. Acho curioso e acho engraçado», atirou Marcelo.