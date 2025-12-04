Gritos e lágrimas sem fim! Liliana toca em ponto frágil de Bruna e a discussão estala como nunca viu: «Tu calas essa boca»

Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

O verniz acabou de estalar entre Bruna e Liliana. Na tarde desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, as duas concorrentes discutiram a um nível nunca antes visto. Durante a discussão a doença de Bruna foi tema e deixou a concorrente de rastos.

Enquanto Bruna se maquilhava, Liliana aproveitou para fazer provocações. Uma vez que ambas estão nomeadas, Liliana apelou ao público que não votasse na colega: «Não gastem muito dinheiro. Não vale a pena». A certa altura, Bruna acabou por reagir: «Tu calas essa boca».

E é neste momento que o ambiente aquece e as concorrentes trocam sucessivas provocações. «Vergonha eu tinha daquilo que tu fizeste», acrescentou Liliana referindo-se à discussão de Marisa e Bruna. Ao ouvir estas palavras, Bruna não se contém e fica em lágrimas, enquanto grita: «Tu és ridícula!».

No calor da discussão, Inês intervém a favor de Bruna e diz que o assunto é sério demais para ser comentado desta forma. Enquanto Bruna continua em lágrimas e visivelmente nervosa, a casa ficou em suspenso com os gritos das concorrentes.