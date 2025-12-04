Ao Minuto

16:44
Astrologia não é com eles! Gangue dos Frescos falam de signos... mas dizem tudo ao lado - Big Brother
06:40

Astrologia não é com eles! Gangue dos Frescos falam de signos... mas dizem tudo ao lado

16:32
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir» - Big Brother
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

16:32
Gritos e lágrimas sem fim! Liliana toca em ponto frágil de Bruna e a discussão estala como nunca viu: «Tu calas essa boca» - Big Brother

Gritos e lágrimas sem fim! Liliana toca em ponto frágil de Bruna e a discussão estala como nunca viu: «Tu calas essa boca»

16:15
Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!» - Big Brother
03:03

Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!»

15:40
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro - Big Brother
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

15:33
Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder» - Big Brother
05:39

Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder»

15:30
Um almoço de lágrimas! Marisa chora e Pedro não consegue conter-se: «Isto é tramado...» - Big Brother
01:49

Um almoço de lágrimas! Marisa chora e Pedro não consegue conter-se: «Isto é tramado...»

15:25
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...» - Big Brother
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

15:20
Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...» - Big Brother
04:36

Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...»

15:20
Pedro fica em lágrimas durante o almoço: «Não me conhecem, atacam e ofendem-me...» - Big Brother
01:52

Pedro fica em lágrimas durante o almoço: «Não me conhecem, atacam e ofendem-me...»

15:15
Marisa mostra-se emocionada com pergunta da Voz: «Prefiro não puxar isso aqui para dentro» - Big Brother
04:38

Marisa mostra-se emocionada com pergunta da Voz: «Prefiro não puxar isso aqui para dentro»

15:13
Pedro e Leandro aproveitam almoço especial para avisar Marisa: «Não sabes dizer que não» - Big Brother
04:38

Pedro e Leandro aproveitam almoço especial para avisar Marisa: «Não sabes dizer que não»

15:08
Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe» - Big Brother

Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe»

15:00
Quem é que não merecia estar? Leandro não deixa nada por dizer: «Alguma coisa alguém viu...» - Big Brother
02:35

Quem é que não merecia estar? Leandro não deixa nada por dizer: «Alguma coisa alguém viu...»

14:45
Discussão de Marisa e Bruna é tema do almoço do Gangue dos Frescos: «Acho que fizeste bem não falar...» - Big Brother
03:01

Discussão de Marisa e Bruna é tema do almoço do Gangue dos Frescos: «Acho que fizeste bem não falar...»

14:30
Marisa desabafa sobre Bruna: «Deparei-me com umas imagens que não estava à espera» - Big Brother
08:54

Marisa desabafa sobre Bruna: «Deparei-me com umas imagens que não estava à espera»

14:00
Inês critica provocações de Liliana para Bruna: «Está a gozar com um assunto...» - Big Brother
04:20

Inês critica provocações de Liliana para Bruna: «Está a gozar com um assunto...»

13:34
Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!» - Big Brother
04:05

Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!»

13:32
Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?» - Big Brother
04:23

Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?»

13:31
Estalou o verniz! Ana e Inês saem em defesa de Bruna depois de provocações: «Mas tu estás bem da cabeça!?» - Big Brother
06:49

Estalou o verniz! Ana e Inês saem em defesa de Bruna depois de provocações: «Mas tu estás bem da cabeça!?»

13:30
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana - Big Brother
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

13:25
Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica - Big Brother
05:37

Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica

13:20
Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente» - Big Brother
05:24

Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente»

13:15
Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!» - Big Brother
05:33

Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!»

13:13
Leandro é direto com Inês: «Continuas a identificar-te com esse sofá?» - Big Brother
03:48

Leandro é direto com Inês: «Continuas a identificar-te com esse sofá?»

  • Secret Story
  • Há 1h e 22min
Bruna e Liliana pegam-se em discussão nunca antes vista. Enquanto Bruna se maquilhava, Liliana provocou a colega até a concorrente explodir.

O verniz acabou de estalar entre Bruna e Liliana. Na tarde desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, as duas concorrentes discutiram a um nível nunca antes visto. Durante a discussão a doença de Bruna foi tema e deixou a concorrente de rastos.

Enquanto Bruna se maquilhava, Liliana aproveitou para fazer provocações. Uma vez que ambas estão nomeadas, Liliana apelou ao público que não votasse na colega: «Não gastem muito dinheiro. Não vale a pena». A certa altura, Bruna acabou por reagir: «Tu calas essa boca».

E é neste momento que o ambiente aquece e as concorrentes trocam sucessivas provocações. «Vergonha eu tinha daquilo que tu fizeste», acrescentou Liliana referindo-se à discussão de Marisa e Bruna. Ao ouvir estas palavras, Bruna não se contém e fica em lágrimas, enquanto grita: «Tu és ridícula!».

No calor da discussão, Inês intervém a favor de Bruna e diz que o assunto é sério demais para ser comentado desta forma. Enquanto Bruna continua em lágrimas e visivelmente nervosa, a casa ficou em suspenso com os gritos das concorrentes.

Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

Liliana 'a um passo de' descobrir o segredo de Pedro Jorge. Este é o detalhe que ainda lhe escapa

Bruna acerta no segredo de Inês em plena gala! Aposta arriscada vale revelação bombástica
Temas: Liliana Bruna

