Caos com Liliana em plena gala obriga Cristina Ferreira a intervir

A gala desta noite do Secret Story 9 foi marcada por momentos de grande turbulência, com Liliana a assumir o protagonismo das discussões e provocações. A situação começou a aquecer quando abordaram os seus comportamentos na noite anterior, duarante a sessão de cinema. A concorrente interrompeu constantemente o filme, fazendo barulho e provocando os colegas. Inês não escondeu o desagrado: «Duas horas e meia constantemente a gozar com as pessoas que estavam a tentar ver o filme». Liliana respondeu com ironia: «Para isso vão para casa». Raquel também não poupou críticas, acusando Liliana de «inteligência zero».

Bruno foi também um dos protagonistas, depois de ter tido uma grande discussão com a colega durante a tarde. Visivelmente irritado, confrontou a colega: «Falaste nas minhas filhas vezes sem conta (...) eu não te dei autorização».

A situação tornou-se tão caótica que Cristina Ferreira teve de intervir, pedindo que os concorrentes falassem um de cada vez, para tentar recuperar a ordem e dar continuidade à emissão.

Entre provocações, discussões e confrontos diretos, Liliana voltou a mostrar que sabe como monopolizar a atenção dentro da casa, tornando esta gala uma das mais intensas até agora do Secret Story 9.

Veja aqui as imagens que levaram a toda esta confusão: