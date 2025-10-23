Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Já saiu o novo ranking de Popularidade do Secret Story, com uma mudança bombástica: Liliana foi 'destronada' do último lugar da tabela, que é agora ocupado por um novo e inesperado concorrente: Bruno é neste momento o menos gostado do público, com 86% de reprovação.
Mas as mudanças não ficam por aqui: Dylan está logo a seguir a Bruno, no penúltimo lugar do ranking e Liliana - que tem estado em último lugar nas semanas anteriores - sobe agora à antepenúltima posição, ainda que continue no lado dos menos populares.
No sentido inverso, Marisa continua de pedra e cal no primeiro lugar do ranking de Popularidade, com uma taxa de aprovação de 94%, contra apenas 6% de reprovação. Da mesma forma, o marido Pedro ocupa o segundo lugar e Leandro fecha o pódio na terceira posição.
Veja o ranking completo em baixo:
1º Marisa
2º Pedro
3º Leandro
4º Marisa Susana
5º Ana Cristina
6º Ana
7º Mariana
8º Fábio
9º Rui
10º Inês
11º Raquel
12º Bruna
13º Liliana
14º Dylan
15º Bruno