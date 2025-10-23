Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

De rastos, Dylan pensa em desistir? O conselho de Bruno que revela tudo: «Não sais daqui...»

Já saiu o novo ranking de Popularidade do Secret Story, com uma mudança bombástica: Liliana foi 'destronada' do último lugar da tabela, que é agora ocupado por um novo e inesperado concorrente: Bruno é neste momento o menos gostado do público, com 86% de reprovação.

Mas as mudanças não ficam por aqui: Dylan está logo a seguir a Bruno, no penúltimo lugar do ranking e Liliana - que tem estado em último lugar nas semanas anteriores - sobe agora à antepenúltima posição, ainda que continue no lado dos menos populares.

No sentido inverso, Marisa continua de pedra e cal no primeiro lugar do ranking de Popularidade, com uma taxa de aprovação de 94%, contra apenas 6% de reprovação. Da mesma forma, o marido Pedro ocupa o segundo lugar e Leandro fecha o pódio na terceira posição.

Veja o ranking completo em baixo:

1º Marisa

2º Pedro

3º Leandro

4º Marisa Susana

5º Ana Cristina

6º Ana

7º Mariana

8º Fábio

9º Rui

10º Inês

11º Raquel

12º Bruna

13º Liliana

14º Dylan

15º Bruno