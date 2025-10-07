Ex-concorrente 'rasga' Liliana com dura indireta: «Quando somos mulheres de respeito...»

É o assunto do momento dentro e fora do Secret Story 9. Liliana terminou o noivado com Zé em plena gala e foram vários os ex-concorrentes que se manifestaram sobre o assunto. Uma delas foi Sandrina Pratas que, sem mencionar diretamente o tema, deixou uma mensagem em tom de indireta nas redes sociais.

No Instagram, a jovem alentejana partilhou duas fotografias do casamento com Lucas Santos. «Nenhum reality show muda o que é verdadeiro», começou por escrever Sandrina Pratas, na legenda da publicação.

E acrescentou: «Quando somos mulheres de respeito, o amor continua firme, leal e inabalável - porque o que é real, ninguém destrói».

Pode ver aqui a publicação em questão: