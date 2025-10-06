Cláudio Ramos toma posição sobre o fim do noivado de Liliana: «O que dizem é execrável»

Liliana terminou o noivado com Zé em plena gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e o tema foi comentado na emissão desta segunda-feira, 6 de outubro, do Dois às 10. Cláudio Ramos aproveitou a ocasião para defender a concorrente.

«A miúda tem 22 anos, tem tempo para fazer tudo isto. É uma miúda que só tem 22 anos, é a idade da minha filha. O que dizem da miúda é execrável. Todos nós que estamos aqui sentados já devemos ter feito coisas parecidas ou lá perto», começou por dizer o apresentador.

Cláudio Ramos não deixou, porém, de salientar que está empático com o noivo Zé. «O Zé é o porto de abrigo que ela tem cá fora. Acho que o Zé tem esperança, e eu também, que ela chegue cá fora depois de viver o que tem a viver com o Fábio... acho que uma relação construída com projetos de futuro não deve acabar só por um desejo sexual», adiantou.

«Entre a Liliana e o Fábio existe um desejo sexual e não dá para perceber se há algo mais porque eles não sabem nada um do outro», prosseguiu.

