Team de Liliana reage às críticas com comunicado implacável: «Ódio gratuito»

Liliana terminou a relação com Zé na última gala do Secret Story e, dias depois, decidiu dar um passo em frente com Fábio. Ontem, o segredo de Liliana foi revelado e a jovem foi alvo de duras críticas dentro da casa, depois de os colegas saberem que esta terminou um noivado por causa de Fábio. As críticas ecoaram também fora da casa e os fãs da concorrente emitiram um comunicado.

A mensagem dos apoiantes de Liliana foi divulgada no Instagram. «Nem sempre é fácil estar sob o olhar de todos, muito menos quando cada gesto, palavra ou emoção é analisada e julgada. A Liliana tem mostrado força, autenticidade e coragem dentro da casa, qualidades que, infelizmente, nem sempre são valorizadas num ambiente tão exposto», começaram por escrever.

E prosseguiram, reforçando que a jovem tem se mantido «fiel a ela própria»: «A verdade é que ninguém é perfeito, todos erramos, todos sentimos, todos temos dias bons e maus. Mas o mais importante é continuar a ser verdadeiro e fiel a si próprio e nisso a Liliana tem sido exemplar».

«O ódio gratuito não constrói nada. O respeito e a empatia fazem toda a diferença. Eu continuo a apoiar a Liliana, porque acredito nela, na sua essência e no seu coração. Vamos espalhar mais amor e menos ódio», findaram.

Pode ver o comunicado aqui: