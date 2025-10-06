Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pelo fim do noivado de Liliana e Zé em direto e o assunto foi comentado na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, no Dois às 10, da TVI. Cristina Ferreira apontou um gesto subtil da concorrente que passou despercebido.

Momentos antes do derradeiro confessionário em que Liliana terminou o relacionamento com Zé, Fábio tinha dito que, caso vencesse a edição, compraria uma casa para os dois com o dinheiro do prémio. Porém, quando foi confrontado por Cristina Ferreira com essa afirmação, o concorrente revelou que tudo não passava de uma brincadeira.

Na emissão desta manhã do Dois às 10, Cristina Ferreira partilhou então detalhe que muitos não repararam: «Quando saem do confessionário, ele quer abraçá-la e ela não quer. Eu acho que ela estava à espera que o Fábio ficasse tão feliz e lhe desse um beijo», disse a apresentadora.

«O Fábio também ficou um bocadinho... sem dizer grande coisa», acrescentou Cristina Ferreira.

Veja aqui o momento em questão: