Cristina Ferreira rendida a look de concorrente do Secret Story. E o valor do vestido impressiona

Como já é tradição nas galas de Secret Story – Casa dos Segredos, Cristina Ferreira começou a noite a analisar os visuais dos concorrentes. E houve um em particular que não passou despercebido.

A apresentadora, de 48 anos, mostrou-se encantada com o look de Liliana, destacando de imediato o brilho e a elegância da escolha. «Está muito bonita. Está aí com umas penas... Sempre que vejo umas penas... Desculpem lá, é a única que brilha, devido às lantejoulas», afirmou, sem esconder o entusiasmo.

O vestido em causa, da marca Mamba, destaca-se pelo seu tom azul-claro e corte justo, estilo sereia, que realça a silhueta. A peça é rica em aplicações brilhantes, criando um efeito luminoso que sobressai em palco.

Na parte superior, o modelo apresenta alças finas e um decote em V discreto, com laterais ligeiramente abertas. Já na zona inferior, o detalhe das plumas na barra confere movimento e um toque sofisticado ao conjunto, tornando-o ainda mais impactante.

O vestido está disponível entre os tamanhos XS e XL, com um preço de 379,99 euros.

Mais uma vez, a gala ficou marcada não só pelos acontecimentos dentro da casa, mas também pelos visuais que continuam a dar que falar cá fora.