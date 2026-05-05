Amuleto da sorte? Liliana não larga este objeto sempre que entra num reality-show

Liliana está de regresso aos reality shows. Foi este domingo, dia 3 de maio, que a jovem entrou no Desafio Final e voltou à casa mais vigiada do País, meses após ter sido uma das concorrentes mais faladas no Secret Story 9.

E as duas entradas no programa da TVI, estão marcadas por um detalhe. É que em ambas as situações, Liliana usou no pescoço um colar vistoso de brilhantes. Será este um amuleto da sorte?

Desde domingo, que Liliana tem dado muito que falar na casa mais vigiada do País. A concorrente entrou com toda a energia e ‘atacou’ vários concorrentes. Pedro Jorge foi um dos principais visados. Liliana fez questão de denunciar o rival e garantir que ele meteu like em fotos suas em biquíni, além de ter enviado mensagens para Vera, icónica concorrente do Secret Story 9.

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