Após segredo revelado, Liliana quis desistir e esta concorrente foi implacável: «Tem respeito pelos portugueses»

A casa do Secret Story está ao rubro com a descoberta do segredo de Liliana - «Fui pedida em casamento na gala de estreia» - por Raquel. O Especial de ontem ficou marcado por esse momento inédito, ou não fosse este o primeiro segredo da casa a ser desvendado por um concorrente.

Após a revelação que deixou todos em choque, Liliana revelou a Lídia a sua intenção de desistir do programa e a concorrente foi implacável nas palavras que lhe disse, não concordando com esta decisão depois de tudo o que aconteceu nos últimos tempos.

«Estou à espera que ela saia (do confessionário) para falar com ela. Ela disse-me que queria desistir», contou Lídia na casa de banho, em conversa com Fábio, Inês e Vera. «Quer desistir? Ela não foi lá para isso», disse Inês espantada com o que ouviu.

Lídia confirmou essa intenção e revelou as palavras que disse a Liliana: «Foi sim que ela disse-me. E eu disse-lhe ‘tem respeito pelos portugueses que te mantiveram aqui sabendo da tua história. Tem respeito pelas pessoas que te apoiaram a estar aqui, pensa nisso'».

