Gritos, lágrimas e tensão: Liliana e Diana Dora protagonizam a maior discussão do Secret Story 10

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Diana Dora e Liliana estiveram no centro da maior discussão desta edição do Secret Story 10. Na tarde desta sexta-feira, 6 de março, as duas concorrentes envolveram-se numa acesa troca de palavras que rapidamente saiu do controlo.

Tudo começou quando Liliana acusou Diana Dora de estar sempre a dormir.

O confronto escalou quando Diana Dora perguntou a Liliana se lhe estava a chamar "peixeira". A partir daí, o tom de voz subiu e a tensão instalou-se na casa e com ambas a discutir sobre quem teria levantado a voz primeiro. A situação chegou a tal ponto que vários colegas foram obrigados a segurar Diana Dora para evitar que o desentendimento fosse ainda mais longe.

No final, a Voz interveio e ordenou a Diana Dora que se dirigisse ao confessionário.