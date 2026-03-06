Gritos, lágrimas e tensão: Liliana e Diana Dora protagonizam a maior discussão do Secret Story 10

Diana Dora e Liliana estiveram no centro da maior discussão desta edição do Secret Story 10. Na tarde desta sexta-feira, 6 de março, as duas concorrentes envolveram-se numa acesa troca de palavras que rapidamente saiu do controlo.
Tudo começou quando Liliana acusou Diana Dora de estar sempre a dormir.
O confronto escalou quando Diana Dora perguntou a Liliana se lhe estava a chamar "peixeira". A partir daí, o tom de voz subiu e a tensão instalou-se na casa e com ambas a discutir sobre quem teria levantado a voz primeiro. A situação chegou a tal ponto que vários colegas foram obrigados a segurar Diana Dora para evitar que o desentendimento fosse ainda mais longe.
No final, a Voz interveio e ordenou a Diana Dora que se dirigisse ao confessionário.
