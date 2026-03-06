Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
22:45
03:45

Após insultos, Diana Dora pede desculpa a Liliana. E a reação da concorrente é inesperada

22:43
06:01

Diana Dora: «Não preciso das câmaras e dos holofotes para deixar de ser planta»

22:28
04:57

Há novos nomeados? Voz surpreende os concorrentes com várias trocas

22:24
02:51

Ana está perto da porta de saída? Muitos acreditam que sim

22:18
03:42

Novos inimigos? Tiago fica furioso com Sara e promete retaliar

22:16
06:33

«O João não é assim tão inteligente». Mexerico revolta a casa

22:09
02:24

Sara pede avaliação a todos os colegas. E o momento é divertido

22:02
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

22:01
03:07

Quase revela a verdade! Diogo não disfarça o riso perante a teoria de que Eva «é virgem»

21:58
04:25

«Sou virgem». Liliana carrega no botão dos Segredos e partilha teoria sobre Eva

21:54
03:42

O pior quase aconteceu! Diana Dora descontrola-se e vive-se uma discussão nunca antes vista

21:52
Gritos, lágrimas e tensão: Liliana e Diana Dora protagonizam a maior discussão do Secret Story 10

21:15
04:43

Liliana acusa Diana Dora: «Pensou que o alvo era fraco...»

20:03
01:09

«Ajudem-me! A Liliana vai-me bater. Socorro!». Reveladas novas imagens do confronto Liliana e Diana Dora

19:54
02:10

Liliana desabafa após a grande discussão com Diana Dora

19:50
04:19

Norberto é ignorado pelos colegas durante horas

19:45
03:36

Diana Dora e Norberto são irmãos? Esta é a nova teoria dos concorrentes

19:42
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

19:36
02:03

Insultos e lágrimas. Diana Dora explica momentos de caos com Liliana

19:34
02:04

Diana Dora chora em desespero após a grave discussão com Liliana

19:25
01:24

Diana Dora e Liliana protagonizam a maior discussão da edição. Este foi o motivo

19:24
01:04

Como nunca as viu: Estas são as primeiras imagens da discussão de Diana Dora e Liliana

19:15
01:07

Última Hora! Nuno Eiró anuncia que acaba de acontecer a discussão mais forte do Secret Story 10

18:50
01:53

“Cara de pau” a dobrar: Diogo e Liliana enganam-se um ao outro para esconder segredos

18:48
03:28

Hélder carregou no Botão dos Segredos. O que aconteceu a seguir surpreendeu tudo e todos

A casa do Secret Story 10 ficou em choque. Diana Dora e Liliana envolveram-se na maior discussão desta edição, numa troca de gritos que obrigou os colegas e a Voz a intervir.

Diana Dora e Liliana estiveram no centro da maior discussão desta edição do Secret Story 10. Na tarde desta sexta-feira, 6 de março, as duas concorrentes envolveram-se numa acesa troca de palavras que rapidamente saiu do controlo.

Tudo começou quando Liliana acusou Diana Dora de estar sempre a dormir. 

O confronto escalou quando Diana Dora perguntou a Liliana se lhe estava a chamar "peixeira". A partir daí, o tom de voz subiu e a tensão instalou-se na casa e com ambas a discutir sobre quem teria levantado a voz primeiro. A situação chegou a tal ponto que vários colegas foram obrigados a segurar Diana Dora para evitar que o desentendimento fosse ainda mais longe.

No final, a Voz interveio e ordenou a Diana Dora que se dirigisse ao confessionário.

Veja aqui as primeiras imagens: 

 
