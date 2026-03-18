Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!»

As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Liliana Oliveira tem sido muito comparada à história que Diogo e Eva estão a viver dentro do Secret Story 10. A ex-concorrente, que entrou na edição passada, deixou o noivo para viver um romance com Fábio Pereira, por quem se apaixonou dentro da casa, e há quem acredite que a história se vai repetir com Diogo, que parece estar interessado em Ariana.

Sem papas na língua, Liliana decidiu comentar o tema. Enquanto assistia uma dinâmica do reality show da TVI, a jovem nortenha comentou: «Agora, nesta dinâmica, o Diogo está a dar festinhas à Eva. Há bocado, o Diogo estava abraçado como se fosse um casal à Ariana. Eu não estou a perceber nada do que se está a passar ali.»

E prosseguiu: «Depois da minha estadia na casa, sim. Eu sei que podem acontecer muitas coisas, mas pelo menos assumam o que está a acontecer e não finjam que é jogo, por favor!»

Pode ver o momento aqui:

Mais tarde, Liliana Oliveira voltou às redes sociais para partilhar um momento privado entre Diogo e Ariana. «Isto não é jogo...», acrescentou.