Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!»

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Liliana Oliveira comentou, finalmente, a relação que Diogo está a desenvolver com Ariana, mesmo à frente da namorada Eva, dentro da casa do Secret Story. Veja tudo o que foi dito.

Liliana Oliveira tem sido muito comparada à história que Diogo e Eva estão a viver dentro do Secret Story 10. A ex-concorrente, que entrou na edição passada, deixou o noivo para viver um romance com Fábio Pereira, por quem se apaixonou dentro da casa, e há quem acredite que a história se vai repetir com Diogo, que parece estar interessado em Ariana.

Sem papas na língua, Liliana decidiu comentar o tema. Enquanto assistia uma dinâmica do reality show da TVI, a jovem nortenha comentou: «Agora, nesta dinâmica, o Diogo está a dar festinhas à Eva. Há bocado, o Diogo estava abraçado como se fosse um casal à Ariana. Eu não estou a perceber nada do que se está a passar ali.»

E prosseguiu: «Depois da minha estadia na casa, sim. Eu sei que podem acontecer muitas coisas, mas pelo menos assumam o que está a acontecer e não finjam que é jogo, por favor!»

Pode ver o momento aqui:

Mais tarde, Liliana Oliveira voltou às redes sociais para partilhar um momento privado entre Diogo e Ariana. «Isto não é jogo...», acrescentou. 

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