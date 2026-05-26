A chorar desalmadamente, Liliana revela «trauma» que ficou após fim do noivado com Zé: «Ainda pesa...»

Liliana não conseguiu conter as lágrimas durante uma dinâmica emotiva que aconteceu nesta terça-feira, 26 de maio, no Cubo do Secret Story - Desafio Final. A concorrente abriu o coração para falar com a Voz sobre os traumas que a acompanham desde a última passagem pela casa mais vigiada do País, que ficou marcada pelo fim do seu noivado com José Andrade.

«Acaba sempre por afetar e foi algo que pesou e ainda pesa um pouco na minha vida. É algo que ainda me perturba e acaba por me deixar fragilizada», começou por confidenciar a jovem, de 24 anos, visivelmente emocionada.

A concorrente acabou por expor algumas das ofensas e insultos que recebeu nas redes sociais, onde chegou mesmo a ser rotulada de «mulher fútil, provocadora para os homens.»

«Nomes muito, muito agressivos, nem quero verbalizar os nomes específicos. Mas fizeram-me sentir um lixo, fizeram-me sentir menos mulher e não tenho medo de me abrir e expressar o que eu senti ao ler vários comentários e acharem, lá está, que eu era só uma mulher fútil, sem valor, sem princípios e eu sou muito mais que isso», prosseguiu.

Já em lágrimas, Liliana revelou que o ataque cerrado de que foi alvo afetou (e muito) a sua família que foi «injustamente castigada» por uma decisão que foi a própria quem decidiu tomar: colocar um ponto final no noivado com Zé para viver um romance com Fábio Pereira, com quem namora atualmente.

«A minha família ficou muito afetada porque eles conhecem quem é a verdadeira Liliana. Tiveram sempre lá e de algum modo até a minha irmã ia para a escola, ouvia muitos comentários sobre mim e a minha irmã é tudo na minha vida. A minha mãe ouviu vários comentários acerca dela, o meu pai também e é algo que me custa porque quem estava aqui era eu, mas quem sofria eram eles lá fora», acrescentou.

«Eu sou só uma rapariga de 24 anos, livre, que se apaixonou por outra pessoa num programa e que apesar de não ser o timing certo, apesar das circunstâncias não serem as mais bonitas, todo o julgamento me causou um pouco de trauma», findou.