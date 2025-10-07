24 horas depois do fim do noivado com Zé, Liliana enfia-se na cama com Fábio

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Após terminar noivado com Zé, Liliana e Fábio enfiam-se na mesma cama - as imagens que mostram tudo

No Secret Story 9, Liliana e Fábio estão cada vez mais próximos. 24 horas depois de a concorrente ter terminado o noivado com Zé, os dois decidiram enfiar-se na mesma cama e trocar algumas carícias antes de adormecerem.

No entanto, Liliana mostrou-se incomodada com a presença do amigo especial na sua cama. «Acho demais estarmos assim... acabo uma relação e, do nada, estou aqui com um homem...» atirou. «O meu medo é prejudicar-me, só isso», acrescentou.

Fábio reagiu: «Se estás assim comigo, se te deixam terminar com ele por nossa causa, não podes estar comigo? Daqui para a frente, não há como te prejudicares. Não penses no que está lá fora».

Veja aqui as imagens do momento:

Já durante esta manhã, Liliana e Fábio falaram sobre a noite anterior. A concorrente voltou a assumir que está um pouco desconfortável com a situação.

«Se estivesse lá fora, criticava a pessoa que estou a ser aqui», confidenciou.

Veja aqui o momento: