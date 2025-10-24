A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

O Última Hora desta quinta-feira ficou marcado por uma revelação bombástica feita por Lídia, ex-concorrente desta edição do Secret Story, que deixou o estúdio em completo espanto. Em conversa com Nuno Eiró, a concorrente revelou que Sandro tem intenções de voltar a juntar Liliana e Zé, algo que ninguém esperava voltar a ouvir.

A revelação apanhou todos de surpresa, incluindo os comentadores em estúdio, Francisco Monteiro e Isabel Figueira, que não esconderam o choque perante a possibilidade de uma reaproximação entre os dois ex-companheiros. Recorde-se que Liliana e Zé protagonizaram uma das relações mais polémicas desta edição, mesmo Zé sem nunca ter entrado.

Segundo Lídia, tudo o que se passa na casa é jogo. Uma coisa é certa: a confissão de Lídia promete agitar as próximas galas e trazer ainda mais emoção à casa mais vigiada do país.

Veja o momento aqui: