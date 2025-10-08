Ao Minuto

A temperatura aumenta debaixo dos lençóis entre Liliana e Fábio: «Quero há muito tempo»

  • Secret Story
  • Há 2h e 50min
A temperatura aumenta debaixo dos lençóis entre Liliana e Fábio: «Quero há muito tempo» - Big Brother

No Secret Story 9, Liliana e Fábio trocaram um primeiro beijo apaixonado 24 horas depois de a concorrente acabar o noivado com Zé.

No passado domingo, 5 de outubro, Liliana pôs um ponto final no noivado com Zé em plena gala do Secret Story 9 e, 24 horas depois partilhou momentos de grande intimidade na cama com Fábio. Tão intensos que os dois acabaram mesmo por trocar o primeiro beijo na boca.

Inicialmente, Liliana mostrou-se incomodada e afirmou que não dormiria com ele, enquanto Fábio decidiu permanecer na sua cama, observando-a. No entanto, o clima aqueceu e os dois acabaram por trocar beijos calientes. 

Percorra a nossa galeria e veja as imagens do momento

Temas: Liliana Fabio

