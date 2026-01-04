«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»

No dia da grande Final do Secret Story, Fábio surpreendeu os seguidores ao fazer duas declarações públicas de amor a Liliana, a namorada que conheceu dentro da casa mais vigiada do país.

Apesar de Liliana ter ficado em 3.º lugar no reality show, acabou por sair vencedora noutra dimensão bem mais importante: o amor. Nas redes sociais, Fábio começou por partilhar uma fotografia do casal num beijo cúmplice, acompanhada de palavras carregadas de emoção.

«1 de janeiro de 2026. O programa acabou, mas o que construímos continua. Lá dentro foi intenso, agora seguimos juntos, com o coração leve e cheios de amor. Entre provas, emoções e verdades… escolhemos um ao outro. Sobrevivemos ao jogo. Vencemos no sentimento», escreveu, agradecendo ainda a todos os que apoiaram o casal ao longo do percurso.

Mais tarde, Fábio voltou a emocionar os fãs com um vídeo do casal, desta vez com uma reflexão ainda mais íntima sobre a relação. «Não é sobre fotos perfeitas ou vídeos ensaiados. É sobre risadas espontâneas, olhares que dizem tudo, sobre escolher um ao outro todos os dias, mesmo nos dias difíceis», pode ler-se na legenda.

O vídeo rapidamente se tornou viral, ultrapassando 1 milhão de visualizações, e confirmou aquilo que muitos espectadores já sentiam: dentro da casa nasceu uma história que promete continuar cá fora.

Veja aqui a partilha:

Recentemente, Liliana Oliveira marcou presença no programa Dois às 10, onde falou sobre a sua experiência na casa mais vigiada do país. À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a finalista do reality show da TVI falou sobre o namoro com Fábio Pereira, revelando alguns pormenores da relação do companheiro com a sua família.

Cristina Ferreira questionou Liliana sobre a relação de Fábio com a sua família e a ex concorrente revelou sem hesitar: «Os meus pais gostaram muito do Fábio». De seguida acrescentou: «Antes de sair do programa, ele já esteve em minha casa, já esteve lá a jantar…», disse com um ar sorridente.

Importa lembrar que, durante esta entrevista, Liliana Oliveira falou ainda de duas mensagens enviadas pelo ex-noivo, Zé, no dia em que abandonou a casa do Secret Story.