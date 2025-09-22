Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

Fábio e Liliana voltaram a estar no centro das atenções na cadeira quente do Secret Story 9. Os concorrentes foram criticados por quase toda a casa pelas últimas polémicas que têm protagonizado e houve gritos, lágrimas e até palmas irónicas.
Tudo começou quando os concorrentes comentavam o facto de Fábio não ter assumido que tinha sido ele o autor de uma frase polémica que apareceu no televisor da casa na passada sexta-feira, onde Pedro era adjetivado pelo colega como «otário» e «falso». Os colegas da casa acusaram Fábio de cobardia e o caldo entornou.
A tensão aumentou (e muito) quando Bruno acusou Liliana de estar não ter protegido Fábio nesta situação, quando foi a própria quem o «atiçou» ao ir contar-lhe que Pedro teria feito um comentário desagradável sobre ela. O ex-futebolista foi mais longe e considerou que a colega dá demasiada abertura a Fábio, para quem diz ter um namorado cá fora.
Liliana não se deixou ficar e acusou Bruno de «também andar a dançar kizomba com outras tendo mulher» e o concorrente não gostou de ouvir.
«Liliana, para já, eu não me declarei a ninguém e ninguém se declarou a mim. O erro maior está da tua parte porque o Fábio declarou-se a ti», atirou Bruno.
«Estás a confundir as coisas. Isto é só uma opinião. Acho que o erro é teu, se és mesmo comprometida, não me compares a ti. Dançar não tem nada a ver com isto. Se tu queres cortar, não podes andar todos os dias agarrada ao Fábio, isso não é correto para com o teu namorado, não estás a ser correta com ele», acrescentou.
Raquel e Vera concordaram com aquilo que Bruno disse. «Tu tens de meter uma barreira, amiga. Estão muito juntinhos, a fazer festinhas um ao outro...», adiantou Raquel.
O ponto alto de tensão da cadeira quente chegou quando Marisa Susana considerou que Liliana consegue «levar as pessoas de arrasto» e «manipular» as pessoas. Os ânimos exaltam-se e a concorrente levantou-se para enfrentar a colega.
«Ela arrastou o Dylan para apostar no meu segredo e do Rui, e agora está a manipular o Fábio. Ela manipulou-o para ele não dizer que tinha sido ele a falar aquilo do Pedro, ele disse que teve de lhe pedir autorização. Devias ter sido mulher e ter dito para ele assumir», disse Marisa Susana.
Exaltada e aos gritos, Liliana afirmou que «não sabia» que tinha sido Fábio a proferir os polémicos insultos a Pedro e Marisa Susana não acreditou. «Toda a gente sabia, eras a única que não sabias?», questionou.
Nisto, Liliana levantou-se do sofá, visivelmente alterada, e dirige-se a Marisa Susana para a confrontar. Mariana levantou-se de seguida e impediu que a colega prosseguisse. No fim, Liliana acabou em lágrimas de desespero.
Pedro aproveitou o momento para também se insurgir sobre o tema, uma vez que é um dos envolvidos na polémica. O concorrente questionou Fábio: «Disseste que tinhas um sentimento pela Liliana, mas que abraças esta e aquela. Eu tenho interesse pela Ana, e por essa linha de raciocínio também posso abraçar qualquer uma. Tenho essa liberdade e não é por isso que chego ao pé de ti e digo que és um falso e que és um grande otário».
Fábio não se deixou ficar: «Mas eu não faço como tu, que andas a dizer primeiro que tens interesse por loiras, depois por morenas...».
Os ânimos exaltaram-se na casa e todos tiveram algo a dizer, mas aos gritos. A Voz foi obrigada a intervir.
Ainda durante esta discussão, Fábio afirmou que «se tivesse namorada, ela nunca entraria na casa». Os colegas ficaram estupefactos com a afirmação e reagiram com aplausos irónicos.
Dita a frase, Bruna e as restantes mulheres mostraram-se visivelmente incomodadas. «Só queria saber qual é a postura que a Liliana vai ter agora, porque qualquer comentário que a gente faça sobre o namorado, ela chora, e agora acabou de ouvir o amigo dela dizer que, se tivesse uma namorada, a namorada não vinha para aqui», disse Bruna.
«Eu tenho um namorado, e ele não tem problema nenhum que eu aqui esteja, por isso gostava de saber qual é a posição dela a ouvir isto. Pareceu-me ridículo. Eu nem quero saber da opinião dele, porque só pela frase, já nem quero gastar o meu latim», acrescentou.
Liliana respondeu: «Eu não sou namorada do Fábio, tenho o meu namorado lá fora. Não me vai incomodar porque não tenho interesse no Fábio».
«Não te incomoda? Então vocês são namorados, só pode. Não te incomoda que ele diga isto? É que só lhe faltou bater no peito e viver debaixo de uma caverna. Desculpem lá...», retorquiu Bruna, indignada.
Houve também ainda uma discussão entre Vera e Leandro, e as meninas da casa não se inibiram de criticar Fábio por todas as atitudes que tem tido, quer com Pedro, quer com Liliana, que já lhe disse que tem namorado e ele continua a insistir.
Já depois da Cadeira Quente, Bruno mostrou-se chateado por Liliana ter puxado a sua mulher para uma conversa. O concorrente desabafou com Inês, Marisa Susana e Bruna e não poupa nas críticas à colega.
«Não retiro nada do que disse. Se ela tem um namorado, está a faltar ao respeito ao namorado. Uma traição não é só beijar, não é só quando beijas na boca. Eu dou-me ao respeito», frisou.