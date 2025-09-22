Ao Minuto

«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio - Big Brother
«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio

"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana - Big Brother
"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente - Big Brother

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente - Big Brother
«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente

Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo - Big Brother

Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo

Segredos: Voz revela uma nova pista e deixa os concorrentes intrigados - Big Brother
Segredos: Voz revela uma nova pista e deixa os concorrentes intrigados

Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir? - Big Brother
Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir?

Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre - Big Brother

Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre

«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio? - Big Brother
«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio?

«Ninguém nesta casa vai chamar-me galdéria»: Liliana 'passada' com concorrente após acusações - Big Brother
«Ninguém nesta casa vai chamar-me galdéria»: Liliana 'passada' com concorrente após acusações

Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral - Big Brother
Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral

«A Liliana leva mesmo a peito...»: O gesto da concorrente para com Marisa que esta não gostou - Big Brother
«A Liliana leva mesmo a peito...»: O gesto da concorrente para com Marisa que esta não gostou

A frase polémica de Fábio que deixou todos de boca aberta e valeu palmas (de ironia) - Big Brother
A frase polémica de Fábio que deixou todos de boca aberta e valeu palmas (de ironia)

Pedro não poupa Fábio: «Diz tudo como homem. Isto já não existe em pleno século XXI» - Big Brother
Pedro não poupa Fábio: «Diz tudo como homem. Isto já não existe em pleno século XXI»

«Andar aqui a roçar-se todo...»: Marisa dá raspanete a Fábio por causa de Liliana - Big Brother
«Andar aqui a roçar-se todo...»: Marisa dá raspanete a Fábio por causa de Liliana

Falta de carácter ou segredo em conjunto? Inês lança nova teoria sobre Liliana e Fábio - Big Brother
Falta de carácter ou segredo em conjunto? Inês lança nova teoria sobre Liliana e Fábio

«Estou um bocado...»: Lídia assume-se triste com a saída de Bruno Miguel - Big Brother
«Estou um bocado...»: Lídia assume-se triste com a saída de Bruno Miguel

Bruno implacável com Liliana: «Ela falta ao respeito ao namorado. Trair não é só beijar» - Big Brother
Bruno implacável com Liliana: «Ela falta ao respeito ao namorado. Trair não é só beijar»

«Não te aproximes de mim, senão...»: Pedro lança provocação a Liliana - Big Brother
«Não te aproximes de mim, senão...»: Pedro lança provocação a Liliana

Bruna arrasa Fábio e Liliana: «Não te incomoda ele dizer o que diz sobre ter namorada?» - Big Brother
Bruna arrasa Fábio e Liliana: «Não te incomoda ele dizer o que diz sobre ter namorada?»

Tensão alta! Aos gritos e em lágrimas, Liliana levanta-se para confrontar Marisa Susana - Big Brother
Tensão alta! Aos gritos e em lágrimas, Liliana levanta-se para confrontar Marisa Susana

Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro» - Big Brother
Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro»

Cadeira a ferver! Bruno insurge-se contra Liliana: «Não és correta com o teu namorado» - Big Brother
Cadeira a ferver! Bruno insurge-se contra Liliana: «Não és correta com o teu namorado»

Aos gritos, mulheres da casa acusam Fábio de ser cobarde: «Precisas de aprovação da Liliana?» - Big Brother
Aos gritos, mulheres da casa acusam Fábio de ser cobarde: «Precisas de aprovação da Liliana?»

Vera volta ao ataque a Leandro: «Ele acha que eu só me mantenho aqui pelo Dylan» - Big Brother
Vera volta ao ataque a Leandro: «Ele acha que eu só me mantenho aqui pelo Dylan»

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

  • Secret Story
  • Há 28 min

  • Secret Story
  • Há 28 min
Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente - Big Brother

Na cadeira quente desta madrugada, Liliana foi alvo de duras críticas por quase todos os concorrentes do Secret Story 9. O motivo? O noivo Zé e a proximidade que esta tem com Fábio.

Fábio e Liliana voltaram a estar no centro das atenções na cadeira quente do Secret Story 9. Os concorrentes foram criticados por quase toda a casa pelas últimas polémicas que têm protagonizado e houve gritos, lágrimas e até palmas irónicas.

Tudo começou quando os concorrentes comentavam o facto de Fábio não ter assumido que tinha sido ele o autor de uma frase polémica que apareceu no televisor da casa na passada sexta-feira, onde Pedro era adjetivado pelo colega como «otário» e «falso». Os colegas da casa acusaram Fábio de cobardia e o caldo entornou.

A tensão aumentou (e muito) quando Bruno acusou Liliana de estar não ter protegido Fábio nesta situação, quando foi a própria quem o «atiçou» ao ir contar-lhe que Pedro teria feito um comentário desagradável sobre ela. O ex-futebolista foi mais longe e considerou que a colega dá demasiada abertura a Fábio, para quem diz ter um namorado cá fora.

Liliana não se deixou ficar e acusou Bruno de «também andar a dançar kizomba com outras tendo mulher» e o concorrente não gostou de ouvir.

«Liliana, para já, eu não me declarei a ninguém e ninguém se declarou a mim. O erro maior está da tua parte porque o Fábio declarou-se a ti», atirou Bruno.

«Estás a confundir as coisas. Isto é só uma opinião. Acho que o erro é teu, se és mesmo comprometida, não me compares a ti. Dançar não tem nada a ver com isto. Se tu queres cortar, não podes andar todos os dias agarrada ao Fábio, isso não é correto para com o teu namorado, não estás a ser correta com ele», acrescentou.

Raquel e Vera concordaram com aquilo que Bruno disse. «Tu tens de meter uma barreira, amiga. Estão muito juntinhos, a fazer festinhas um ao outro...», adiantou Raquel. 

O ponto alto de tensão da cadeira quente chegou quando Marisa Susana considerou que Liliana consegue «levar as pessoas de arrasto» e «manipular» as pessoas. Os ânimos exaltam-se e a concorrente levantou-se para enfrentar a colega.

«Ela arrastou o Dylan para apostar no meu segredo e do Rui, e agora está a manipular o Fábio. Ela manipulou-o para ele não dizer que tinha sido ele a falar aquilo do Pedro, ele disse que teve de lhe pedir autorização. Devias ter sido mulher e ter dito para ele assumir», disse Marisa Susana.

Exaltada e aos gritos, Liliana afirmou que «não sabia» que tinha sido Fábio a proferir os polémicos insultos a Pedro e Marisa Susana não acreditou. «Toda a gente sabia, eras a única que não sabias?», questionou.

Nisto, Liliana levantou-se do sofá, visivelmente alterada, e dirige-se a Marisa Susana para a confrontar. Mariana levantou-se de seguida e impediu que a colega prosseguisse. No fim, Liliana acabou em lágrimas de desespero.

Pedro aproveitou o momento para também se insurgir sobre o tema, uma vez que é um dos envolvidos na polémica. O concorrente questionou Fábio: «Disseste que tinhas um sentimento pela Liliana, mas que abraças esta e aquela. Eu tenho interesse pela Ana, e por essa linha de raciocínio também posso abraçar qualquer uma. Tenho essa liberdade e não é por isso que chego ao pé de ti e digo que és um falso e que és um grande otário». 

Fábio não se deixou ficar: «Mas eu não faço como tu, que andas a dizer primeiro que tens interesse por loiras, depois por morenas...».

Os ânimos exaltaram-se na casa e todos tiveram algo a dizer, mas aos gritos. A Voz foi obrigada a intervir.

Ainda durante esta discussão, Fábio afirmou que «se tivesse namorada, ela nunca entraria na casa». Os colegas ficaram estupefactos com a afirmação e reagiram com aplausos irónicos.

Dita a frase, Bruna e as restantes mulheres mostraram-se visivelmente incomodadas. «Só queria saber qual é a postura que a Liliana vai ter agora, porque qualquer comentário que a gente faça sobre o namorado, ela chora, e agora acabou de ouvir o amigo dela dizer que, se tivesse uma namorada, a namorada não vinha para aqui», disse Bruna.

«Eu tenho um namorado, e ele não tem problema nenhum que eu aqui esteja, por isso gostava de saber qual é a posição dela a ouvir isto. Pareceu-me ridículo. Eu nem quero saber da opinião dele, porque só pela frase, já nem quero gastar o meu latim», acrescentou.

Liliana respondeu: «Eu não sou namorada do Fábio, tenho o meu namorado lá fora. Não me vai incomodar porque não tenho interesse no Fábio».

«Não te incomoda? Então vocês são namorados, só pode. Não te incomoda que ele diga isto? É que só lhe faltou bater no peito e viver debaixo de uma caverna. Desculpem lá...», retorquiu Bruna, indignada.

Houve também ainda uma discussão entre Vera e Leandro, e as meninas da casa não se inibiram de criticar Fábio por todas as atitudes que tem tido, quer com Pedro, quer com Liliana, que já lhe disse que tem namorado e ele continua a insistir.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens da cadeira quente desta madrugada.

Já depois da Cadeira Quente, Bruno mostrou-se chateado por Liliana ter puxado a sua mulher para uma conversa. O concorrente desabafou com Inês, Marisa Susana e Bruna e não poupa nas críticas à colega. 

«Não retiro nada do que disse. Se ela tem um namorado, está a faltar ao respeito ao namorado. Uma traição não é só beijar, não é só quando beijas na boca. Eu dou-me ao respeito», frisou.

